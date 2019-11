Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

23,94 EUR -3,51% (14.11.2019, 16:57)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



NASDAQ OTC-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VLPNF



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologie- und Industriegüterkonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Luftfahrt-, Öl- und Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 bei einem Umsatz von 13 Mrd. Euro ein EBITDA von 2 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 51.600 Mitarbeiter. (14.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Trotz schlechter Nachrichten aufwärts - AktienanalyseNach einem erheblichen Gewinnrückgang im ersten Halbjahr senkte voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) seine Prognose, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach erwarte der Stahlkonzern für das Geschäftsjahr 2019/20 (per 30. März) einen Rückgang des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf etwa 1,3 Mrd. Euro. Zuvor sei ein Ergebnis in etwa auf dem Vorjahresniveau von rund 1,6 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden. Neben der schwachen Nachfrage insbesondere aus der Autoindustrie hätten sinkende Stahlpreise und massiv gestiegene Rohstoffkosten belastet. Dazu hätten sich im Stahlbereich die Bedingungen durch die unverändert hohen Importe nach Europa verschärft. Um gegenzusteuern würden zusätzlich zu den seit Jahren laufenden "Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen" in dem Konzern bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 (per 31. März 2020) weitere 50 Mio. Euro eingespart, 2020/21 dann nochmals 100 Mio. Euro. Denn: "Generell sehen wir im Moment keine Impulse", habe voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner mit Blick auf das schwierige Marktumfeld eingeräumt.An der Börse hielt sich der Schaden in Grenzen - scheinbar sind die Negativnachrichten im Kurs der voestalpine-Aktie eingepreist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:23,99 EUR -3,31% (14.11.2019, 16:46)