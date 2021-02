ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



NASDAQ OTC-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VLPNF



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (18.02.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Geschäfte des Stahlkonzerns erholen sich - AktienanalyseDie wirtschaftliche Entwicklung des Stahlkonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) war in den ersten drei Quartalen 2020/21 stark von der Pandemie beeinflusst gewesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Während das erste Quartal von einem massiven Nachfrageeinbruch in beinahe allen Kundensegmenten und Regionen geprägt gewesen sei, sei es im zweiten Quartal zu einer spürbaren Erholung gekommen. Im dritten Quartal habe sich trotz neuerlicher Lockdowns der Aufwärtstrend in wichtigen Geschäftsbereichen fortgesetzt. Insbesondere die Automobilindustrie habe schon im Herbst wieder Auftragseingänge erreicht, die in etwa dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie entsprochen hätten.Summa summarum sei der Umsatz des Konzerns um 16,8 Prozent auf rund acht Mrd. Euro zurückgegangen. Das EBITDA sei mit 683 Mio. Euro um 18,4 Prozent geringer ausgefallen. "Mit Ausnahme der Öl- und Gas- sowie der Luftfahrt-industrie überwiegt aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die wirtschaftliche Erholung in den wesentlichen Märkten des voestalpine-Konzerns weiter fortsetzt", habe der Konzern mitgeteilt. Deshalb erwarte der Vorstand aktuell unter der Voraussetzung keiner neuerlichen wesentlichen wirtschaftlichen Einschränkungen bzw. behördlich verordneten Maßnahmen aufgrund der Pandemie für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 ein EBITDA von etwa einer Mrd. Euro, somit am oberen Ende der bisher kommunizierten Bandbreite. (Ausgabe 6/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:32,36 EUR +2,63% (18.02.2021, 10:46)Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:32,34 EUR +2,47% (18.02.2021, 11:16)