Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



NASDAQ OTC-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VLPNF



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (04.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) unter die Lupe.voestalpine habe in Q1 die Gewinnerwartungen übertreffen können und habe den Ausblick für das EBITDA im Geschäftsjahr 2021/22 angehoben.Mit einem EBITDA von EUR 540 Mio. habe voestalpine in Q1 2021/22 sowohl die Analystenprognose von EUR 512 Mio. (nach EUR 158 Mio. im vom Lockdown geprägten Vergleichsquartal) als auch den Konsens von EUR 505 Mio. übertroffen. Der Umsatz von rund EUR 3,5 Mrd. (+46%) habe den Schätzungen entsprochen. Generell lasse sich feststellen, dass die höheren Rohstoffkosten problemlos vom Preisanstieg und verbesserter Volumina/Mix kompensiert worden seien. Die Outperformance beim operativen Ergebnis gegenüber den Analystenerwartungen sei von zwei Divisionen getragen gewesen. Steel habe neben den massiv gestiegenen Preisen vor allem von der voll ausgelasteten Produktion profitiert und habe ein Rekord-EBITDA von EUR 263 Mio. generieren können. Das Segment Metal Engineering habe neben der saisonalen Stärke im Eisenbahnbereich primär von Nachfrageimpulsen bei Draht (starker Autosektor) und Nahtlosrohre (anziehende Ölpreise) profitiert.Vor dem Hintergrund des starken Auftaktquartals habe der Konzern den Ausblick angehoben. Das EBITDA werde nun in einer Spanne von EUR 1,9 bis EUR 2,2 Mrd. nach zuvor EUR 1,6 bis EUR 1,9 Mrd. erwartet. Dies komme jedoch nicht ganz unerwartet. Einerseits habe das Management das obere Ende der alten Spanne bereits als sehr wahrscheinlich tituliert und andererseits hätten sich die Rahmenbedingungen (weiterer Anstieg der Stahlpreise seit den letzten Quartalszahlen, Verstetigung der Dynamik in mehreren Kundensektoren) weiter verbessert. Für die Analystenschätzung von EUR 1,91 Mrd. und die Konsensprognose von ca. EUR 2 Mrd. ergebe sich moderates Aufwärtspotenzial.Die letzte Empfehlung zu voestalpine lautete "Halten", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.