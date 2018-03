Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

44,73 EUR -3,45% (02.03.2018, 10:49)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



NASDAQ OTC-Ticker Symbol voestalpine-Aktie:

VLPNF



Kurzprofil voestalpine:



Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 500 Konzerngesellschaften und -standorten in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten, sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2013/14 bei einem Umsatz von 11,2 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,4 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 48.100 Mitarbeiter. (02.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktie: Investmentstory vollkommen intakt! AktienanalyseDie jüngste Korrektur am Gesamtmarkt ging natürlich auch am österreichischen ATX nicht spurlos vorüber, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Habe der Index Ende Januar noch bei 3.700 Punkten notiert, sei es am 6. Februar bis auf knapp 3.300 Zähler nach unten gegangen - ein Minus von fast elf Prozent. Auch Qualitätsaktien wie voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) hätten unter Druck gestanden: Die Anteile des Stahlkonzerns seien kurzzeitig für unter 45 Euro zu haben gewesen und hätten damit so wenig wie seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr gekostet.Gerade für langfristig orientierte Anleger ergebe sich auf dem ermäßigten Niveau eine gute Einstiegsgelegenheit. Denn die Investmentstory sei vollkommen intakt, wie der Konzern einmal mehr mit den Zahlen für die ersten drei Quartale 2017/18 unter Beweis gestellt habe. voestalpine habe den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 17 Prozent auf 9,46 Mrd. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich sogar um 53 Prozent auf 834,6 Mio. Euro ausgeweitet. Dementsprechend habe sich die EBIT-Marge von 6,7 auf 8,8 Prozent verbessert. Der Gewinn je Aktie habe von 1,86 auf 2,95 Euro zugelegt.Auch für den Rest des Jahres sei voestalpine zuversichtlich: "Im vierten Quartal 2017/18 sollte sich aus heutiger Sicht das operative Ergebnis wieder in etwa auf dem Niveau des starken ersten Quartals bewegen, womit sich die zu Beginn des Geschäftsjahres indizierte Erwartung einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiven Entwicklung von Umsatz und Ergebnis bestätigt", habe das Unternehmen mitgeteilt. (Ausgabe 08/2018)Börsenplätze voestalpine-Aktie:XETRA-Aktienkurs voestalpine-Aktie:44,82 EUR -3,28% (02.03.2018, 10:35)