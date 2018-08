"Wir setzen darauf, dass mit Hilfe der beiden Schlichter eine Lösung gefunden wird, die spürbar, verbindlich und rasch Entlastung für die Beschäftigten der Unikliniken bringt", sagte ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper, im ver.di-Bundesvorstand für Tarifpolitik des öffentlichen Dienstes zuständig. Die Unikliniken seien jetzt aufgerufen, in der Schlichtung konstruktiv an einer Lösung mitzuarbeiten.



An den Universitätskliniken Düsseldorf und Essen kämpfen die Beschäftigten seit Monaten für mehr Personal und Entlastung; seit Wochen streiken die Beschäftigten für einen Tarifvertrag Entlastung.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat sich im Konflikt über eine vertragliche Vereinbarung zur Entlastung der Beschäftigten der Unikliniken Düsseldorf und Essen mit den Arbeitgebern auf zwei Schlichter geeinigt, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Schlichter sind Wilfried Jacobs, ehemaliger langjähriger Vorsitzender der AOK Rheinland/Hamburg, und Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Preis, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Deutsches und Europäisches Arbeits- und Sozialrecht der Universität Köln sowie Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln. Die Schlichtungsverhandlungen sollen am Montagmittag (27.8.) beginnen und sind bis Donnerstag (30.8.) angesetzt.