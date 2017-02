Ebenso wenig wollen die Helios-Kliniken über die Einführung neuer Eingruppierungsregeln analog zu kommunalen Krankenhäusern verhandeln, es sei denn, der entsprechende Tarifvertrag werde zuvor gekündigt. Das lehne ver.di ab: "Eine Weiterentwicklung von ungekündigten Tarifverträgen ist gängige Praxis. Bei gekündigten Vereinbarungen besteht die Gefahr, dass der Arbeitgeber bei Neueinstellungen mit schlechteren Konditionen Fakten schafft", stellte Bühler klar: "Das ist keine Option für ver.di." Lediglich zur ver.di-Gehaltsforderung von sechs Prozent hat Helios bisher ein Angebot angekündigt.



Die Verweigerungshaltung gegenüber den Beschäftigten sei umso erstaunlicher, da die Helios-Kassen gut gefüllt seien. Mit ihrer engagierten und verantwortungsvollen Arbeit habe das Klinik-Personal dafür gesorgt, dass Helios im vergangenen Jahr fast eine halbe Milliarde Euro Gewinn gemacht hat. "Jetzt ist es an der Zeit, dass auch die Beschäftigten von ihrem Einsatz profitieren", sagte Bühler.



Eine weitere Verhandlungsrunde ist für den 20. März 2017 angesetzt. (14.02.2017/ac/a/m)







