Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,505 EUR -0,43% (29.03.2019, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

19,505 EUR -1,14% (29.03.2019, 16:46)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.03.2019/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Lufthansa muss in Berlin endlich handeln - Aktiennewsver.di fordert die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) auf, sich zur Zukunft des Standortes Berlin zu bekennen und die notwendigen Entscheidungen für die Sicherheit der Arbeitsplätze zu treffen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Lufthansa lässt die Beschäftigten der Lufthansa-Technik in Berlin-Schönefeld und Tegel seit über einem Jahr im Unklaren" kritisiert ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. Im Zuge des Ausbaus am Flughafen BER würden für die LH-Technik ab März 2021 zwar dringend notwendige Hallenflächen wegfallen, gleichzeitig habe die Flughafengesellschaft jedoch geeignete Ersatzflächen angeboten, die die Lufthansa bisher nicht angenommen hat."Dieses Zögern der Lufthansa ist unverantwortlich, es gefährdet den Technik-Standort Berlin und die rund 450 Arbeitsplätze vor Ort", so die Gewerkschafterin. "Die notwendigen Investitionen müssen jetzt dringend getätigt werden, damit bis zum Wegfall der Hallen auf den alten Flächen alle neuen Einrichtungen für eine nahtlose Fortsetzung des Betriebs fertiggestellt sind. Mit einer solchen, längst überfälligen Entscheidung würde sich die Lufthansa zum Standort Berlin bekennen und Verantwortung für ihre Beschäftigten übernehmen, die mit ihrer Arbeit Erhebliches für das Unternehmen geleistet haben und täglich leisten."Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: