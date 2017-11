Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (02.11.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Am heutigen Mittwoch, dem 1. November 2017, hat die Transfergesellschaft für die Boden-Beschäftigten der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) die Arbeit aufgenommen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir begrüßen es sehr, dass die Transfergesellschaft für die Boden-Beschäftigten nunmehr ihre Arbeit aufgenommen hat. Dadurch erhalten die Betroffenen zusätzliche Perspektiven und gewinnen Zeit. ver.di hat sich sehr für die Transfergesellschaft stark gemacht und findet es außerordentlich positiv, dass der Berliner Senat diese Lösung ebenfalls unterstützt und die finanziellen Zusagen eingehalten hat", sagte heute Christine Behle, zuständiges ver.di-Bundesvorstandsmitglied. Bedauerlich sei allerdings, dass die anderen Bundesländer Bayern und NRW sowie der Bund durch ihre Verweigerungshaltung eine große Transferlösung für alle Beschäftigten verhindert hätten.Den aktuellen Zahlen zufolge haben 1.128 Beschäftigte die Möglichkeit, in die Transfergesellschaft zu wechseln. Diese Beschäftigten werden nach und nach von Air Berlin freigestellt bzw. gekündigt. Das Unternehmen braucht zur Abwicklung, die bis Ende April 2018 laufen soll, noch Beschäftigte und hat daher in einer ersten Welle zunächst rund 400 Boden-Beschäftigte freigestellt. Weit mehr als die Hälfte dieser Beschäftigten hat bereits den Vertrag mit der Transfergesellschaft unterzeichnet. Wegen unklarer Datenlage ist die Meldefrist für die Transfergesellschaft verlängert worden, so dass in den kommenden Tagen weitere Airberliner in die Transfergesellschaft wechseln werden. (Pressemitteilung vom 01.11.2017)Börsenplätze Air Berlin-Aktie:0,047 EUR 0,00% (02.11.2017, 13:30)