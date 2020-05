Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

14,65 EUR +1,38% (28.05.2020, 14:08)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (28.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec nimmt beim Transport von Covid-19-Tests eine führende Rolle ein - AktienanalyseBundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Details zur künftigen reihenweisen Testung auf das Coronavirus verkündet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Mein Ziel ist es, noch im Mai eine Verordnung vorzulegen, die präventive ReihenTests in Krankenhäusern und Pflegeheimen ermöglicht", habe er der "Welt" gesagt. Der Bundestag habe vor gut einer Woche ein Gesetz beschlossen, mit dem das Bundesgesundheitsministerium die gesetzlichen Krankenkassen per Verordnung verpflichten könne, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen - etwa auch wenn jemand keine Symptome habe. Spahn habe nun auf ungenutzte Testkapazitäten verwiesen: "Vergangene Woche sind deutschlandweit 425.000 Tests durchgeführt worden. Aber die Testkapazität ist mehr als doppelt so groß." Je mehr getestet werde, desto stärker seien die Lösungen von va-Q-tec (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) gefragt.Das Unternehmen biete mit seinen HightechIsolationsboxen und -containern zuverlässige Transportlösungen für temperaturempfindliche Test-Kits - sowohl für internationale Langstrecken als auch für Kurzstreckentransport zum Endkunden. Aktuell würden mehr als die Hälfte aller Corona-Testkits mit va-Q-tec-Boxen und -Containern weltweit transportiert. Die dabei nötige Temperatur von minus 20 Grad könne ohne externe Energiezufuhr und Trockeneis über 124 Stunden lang gehalten werden. Damit nicht genug: "Wir stehen ebenfalls bereit, mit unseren Produkten einen Impfstoff oder ein Medikament sicher und temperaturstabil weltweit zu transportieren", sage va-Q-tecChef Joachim Kuhn.Angesichts dieser Perspektiven dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, ehe der Nebenwert seinen Aufwärtstrend fortsetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" (Ausgabe 21/2020)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:14,65 EUR +4,27% (28.05.2020, 14:02)