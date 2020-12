Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

43,90 EUR +6,30% (07.12.2020, 12:10)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

43,80 EUR +7,35% (07.12.2020, 12:27)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (07.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.va-Q-tec sei auf den sicheren Transport temperaturempfindlicher Güter spezialisiert. Mit den Boxen und Containern der Würzburger würden Corona-Testkits und auch Impfstoffe transportiert - Impfstoffe, auf die die ganze Welt warte. Die Aktie habe in den letzten Wochen schon kräftig zugelegt und ein Hoch nach dem nächsten markiert. Das würden die Analysten sagen.va-Q-tec habe vor Kurzem eine umfangreiche Eckpunktevereinbarung mit einem namentlich nicht genannten globalen Top-Pharmahersteller zur Bereitstellung von Thermocontainern für die internationale Distribution eines Corona-Impfstoffes abgeschlossen und befinde sich aktuell mit weiteren internationalen Impfstoffherstellern in fortgeschrittenen Verhandlungen.Das Bankhaus Metzler ("buy") habe vor diesem Hintergrund das Kursziel für die Aktien von va-Q-tec von 31,50 auf 45 Euro angehoben. Die Vereinbarung über die Lieferung von Behältnissen für Corona-Impfstoffe sei äußerst positiv, so Analyst Guido Hoymann. Es gebe weiteres Potenzial für Folgeaufträge.Im Schnitt würden die Analysten aktuell bei 36,30 Euro fair bewertet sehen, also rund 15 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Dennoch würden alle fünf Analysten zum Kauf der Aktie raten. Gut möglich, dass es hier noch überarbeitete Einschätzungen und Ziele geben werde. Neben Metzler sehe auch Stifel Europa (ehemals Mainfirst) die Papiere erst bei 45 Euro fair bewertet. Das Kursziel bei Pareto laute 29,50 Euro.Die Bewertung der Aktie sei nach der jüngsten Kursrally nicht ohne. Doch das Potenzial sei enorm. "Aktionär"-Leser und Real-Depot-Abonnenten könnten die weitere Entwicklung nach ersten Teilgewinnmitnahmen entspannt beobachten. Seit der Empfehlung als "Hot-Stock der Woche" in Ausgabe 15/20 Ende März zu 8,70 Euro stehe ein Plus von rund 400 Prozent zu Buche. Mitte April sei zudem im Real-Depot eine Position zu 10,50 Euro aufgebaut worden, die aktuell über 300 Prozent vorne liege. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.