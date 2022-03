Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

21,55 EUR -2,05% (30.03.2022, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

21,50 EUR -1,83% (30.03.2022, 10:54)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (30.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.va-Q-tec habe gestern den Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt, der die vorläufigen Zahlen vollständig bestätige. Zudem habe der Vorstand neben der Guidance für das Jahr 2022 auch eine neue Mittelfristprognose veröffentlicht, welche die aussichtsreiche Positionierung des Konzerns in den Wachstumsmärkten der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik unterstreiche und auf eine Fortsetzung des zweistelligen Wachstumskurses schließen lasse.Umsatz und EBITDA dürften auch 2022 zweistellig wachsen: Für 2022 erwarte das Management demnach einen Umsatz zwischen 115 und 122 Mio. Euro zu erzielen (+10,5% yoy bzw. 17,2% yoy), was die Analystenschätzung (117,4 Mio. Euro) bestätige. Erneut dürfte dabei das für va-Q-tec wichtige Geschäft mit HealthCare-Kunden mit rund 75% (Vj.: 78%) den Löwenanteil ausmachen. Wenngleich die Corona-Impfstoff-Distribution in den westlichen Ländern gegenüber der intensiven Ramp-up-Phase in 2021 leicht an Dynamik verlieren sollte, erwarte Gruschka im Zuge der steigenden globalen Penetration u.a. aus Afrika und Südamerika eine zunehmende Nachfrage, sodass der Anteil des Corona-bezogenen Geschäfts am Konzernerlös auf einem nahezu konstanten Niveau bleiben dürfte (MONe 2022: 20%; Vj.: 23%). Weiter positiv hervorzuheben sei die weitgehende Konjunkturresistenz des Geschäftsmodells, sodass der Analyst vorerst keine wesentlichen Einschränkungen durch die aktuelle geopolitische Lage im Rahmen des Ukraine-Russland-Konflikts erwarte.Auf EBITDA-Ebene erwarte das Management hingegen eine stagnierende bis leicht steigende Marge (2021: 18,0%). Im Wesentlichen dürfte das Jahr 2022 demnach noch von inflationären Materialpreisen sowie signifikant gestiegenen Frachtkosten geprägt sein, sodass auch Gruschka seine Ergebnisschätzungen reduziere.Die mittelfristige Unternehmensplanung stelle bis in das Jahr 2025 einen Umsatz von 160 bis 180 Mio. Euro (CAGR 2021-25: 11,4% bzw. 14,7%) bei einer EBITDA-Marge zwischen 22 und 26% in Aussicht. Neben der global steigenden Bedeutung von temperaturkontrollierten Logistik-Lösungen für den HealthCare-Markt dürfte va-Q-tec dabei u.a. auch sein Engagement in neuen Märkten (z.B. Mobilität und Food) intensivieren. So habe bspw. zuletzt die Aufmerksamkeit für energieeffiziente Produktions- und Transportlösungen im Zuge des Russland-Konflikts zugenommen, was zusätzlichen Auftrieb für va-Q-tecs Lösungen bringen sollte. Entsprechend erwarte der Analyst im Zuge dessen etwa ein steigendes Exposure im TempChain-Service-Geschäft, was zu einer sukzessiven Margenausweitung führen würde. Wenngleich Gruschka vom Wachstumspotenzial und den daraus entstehenden Skaleneffekten unverändert überzeugt sei, würden seine bisherigen Prognosen zu offensiv erscheinen, sodass er diese reduziere und sich ergebnisseitig am oberen Ende der avisierten Bandbreite positioniere.Infolge von Prognoseanpassungen bestätigt Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die va-Q-tec-Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 36,00 Euro (zuvor: 42,00 Euro). (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link