Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (22.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die Hintergründe und Aussichten bei va-Q-tec habe "Der Aktionär" im vergangenen Jahr eingehend berichtet. Die Würzburger seien auf den sicheren Transport temperaturempfindlicher Güter spezialisiert. Mit den Boxen und Containern der Gesellschaft würden auch CoVid-19-Impfstoffen transportiert. Nach der rasanten Aufwärtsbewegung im abgelaufenen Jahr habe die Aktie in den letzten Wochen etwas Druck vom Kessel genommen. Doch nun deute sich eine Ende der Korrektur an.Nachdem va-Q-tec im November 2020 mit einem der weltweit größten Impfstoffhersteller in einem Eckpunktepapier grundsätzlich die großvolumige, globale Distribution seiner Vakzine vereinbart habe, sei vor Kurzem der finale Vertrag über die mehrjährige Bereitstellung von Hightech-Transportcontainern für mehrere 1.000 Paletten-Lieferungen pro Jahr geschlossen worden.Diese würden sowohl in den Thermocontainern, die sich innerhalb eines globalen Mietnetzwerks bewegen würden, als auch mithilfe einer zum Kauf verfügbaren, sehr leichten und nachhaltigen Container-Variante abgewickelt. Weitere Gespräche zwischen va-Q-tec und anderen Impfstoffherstellern würden fortlaufend stattfinden.va-Q-tec sei mittlerweile in weit über 100 Projekten in verschiedenen Größenordnungen zur Distribution von CoVid-19-Impfstoffen aktiv. Diese würden sowohl die internationale Verteilung als auch die "Last Mile"-Logistik auf nationaler Ebene umfassen, mit der bis zum Endkunden oder Patienten alle Transportarten mithilfe derselben bewährten, einfach zu handhabenden Hightech-Lösung durchgeführt würden.Dabei komme es einerseits sehr stark auf die Temperaturkonstanz, andererseits aber auch auf eine breite Vielfalt an offerierten Temperaturbereichen an. So würden dieselben Corona-Impfstoffe mitunter interkontinental bei -70°C palettenweise in va-Q-tec-Containern transportiert, die lokale Feindistribution erfolge aber später in kleinen va-Q-tec-Boxen bei +2°C bis +8°C.Angesichts der hohen Nachfrage dürfte va-Q-tec die Prognosen für 2020 klar erfüllen. Die Gesellschaft gehe von einem Umsatzwachstum von zehn bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 64,7 Millionen Euro aus. Daneben erwarte Vorstand Kuhn eine leichte Verbesserung der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahreswert von 15 Prozent.Erste Eckdaten dürfte es hier schon bald geben. "Der Aktionär" habe im Vorfeld seine Umsatz- und Gewinnschätzungen überarbeitet: Für 2020 dürfte bei einem Umsatz in Höhe von rund 72 Millionen Euro und EBITDA von 11,8 Millionen Euro zu Buche stehen. Daraus würde eine Marge von 16,3 Prozent resultieren. Unter dem Strich könnte bereits eine schwarze Null stehen. Aber auch ein kleiner Nettoverlust wäre sicher kein Beinbruch. Im laufenden Jahr dürfte bei einem Umsatz in Höhe von 100 Millionen Euro und einer EBITDA-Marge von über 20 Prozent ein Gewinnsprung anstehen.Die Aussichten im Bereich Transport von CoVid-19-Impfstoffen seien unverändert gut. Doch damit nicht genug: Die innovativen Dämmlösungen der Würzburger würden auch in anderen Bereichen, wie für Anwendungen im Bereich E-Mobilität und im Bau-Sektor, auf wachsendes Interesse stießen. Dies eröffne neben zusätzlichen Wachstumsperspektiven auch Potenziale zur technologischen Differenzierung. Nach der mehrwöchigen Konsolidierung sollte die Aktie - begleitet von einem anhaltend positiven Newsflow - wieder Kurs auf die 40-Euro-Marke nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot nach ersten (Teil-)Gewinnmitnahmen auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.01.2021)