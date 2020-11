Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

24,40 EUR +2,95% (02.11.2020, 10:19)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

24,50 EUR +4,70% (02.11.2020, 09:56)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (02.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von va-Q-tec könnte die Konsolidierung kurz vor dem Abschluss stehen. Aktuelle Zahlen würden am 6. November veröffentlicht. Die Wachstumsaussichten seien enorm, die Fantasie groß. Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und würden die Aktie erst bei über 30 Euro fair bewertet sehen."Aktionär"-Leser würden wissen: va-Q-tec habe ihre Produkte und Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse der Pharmabranche ausgerichtet. Die Gesellschaft sei nach eigenen Angaben für 25 der 30 weltgrößten Pharmahersteller einer der Lieferanten der passenden Transportbehälter.Je nach Typ könnten in den innovativen Containern und Boxen der Würzburger Temperaturen von bis zu minus 80 Grad Celsius bis zu 200 Stunden lang konstant gehalten werden - ohne Zufuhr von externer Energie. Beste Voraussetzungen für den stark nachgefragten Transport von temperatursensiblen Corona-Testkits - und in Zukunft auch von möglichen Covid-19-Impfstoffen.Das Bankhaus Metzler habe seine Umsatz- und Gewinnschätzungen daher überarbeitet und dabei erste Covid-19-Impfstoff-Transporte mit einbezogen. Die Analysten würden nun für das kommende Jahr einen Umsatz in Höhe von 91 Millionen Euro (2020e: 72 Millionen Euro) und einen Gewinn je Aktie von 0,41 Euro (2020e: minus 0,02 Euro) erwarten. 2022 dürfte dann bei Umsätzen von 103 Millionen Euro schon ein Gewinn je Aktie von 0,74 zu Buche stehen. Das neue Kursziel laute daher 31,50 Euro. Die Analysten von Kepler Cheuvreux würden ebenfalls mit anziehenden Umsätzen und Gewinn rechnen und kämen auf einen fairen Wert von 32 Euro.Eine gute Ausgangsposition, um die Zahlen am kommenden Freitag abzuwarten und die Gewinne vorerst laufen zu lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.