Wenn Sie an Kryptowährungen interessiert sind, dann sollten sie ihre Stärken und Schwächen detailliert analysieren.



Was macht diese Kryptowährungen so attraktiv? In erster Linie die Tatsache, dass sie unabhängig von Banken und vom Staat sind, deswegen sind die Transaktionsgebühren für ausländische Überweisungen ganz niedrig. Zu den Vorteilen können wir dann noch zählen, dass sie weltweit legal zugänglich sind. Die Transaktionen sind deutlich schneller, als bei den anderen Währungen, dabei wird jede Transaktion auch verifiziert, sodass die Kryptowährungen fälschungssicher sind. Außerdem ist das Krypto-System dezentral, demokratisch und zensurfrei, das heißt, dass es keine zentrale Kontrollinstanz gibt, niemand kann aus dem Netzwerk ausgeschlossen werden oder bestimmte Änderung vornehmen. Alle Wandlungen sollten von der Mehrheit aller Teilnehmerweltweit übernommen werden.



Aber man muss auch die Nachteile nicht außer Acht lassen. Die Kryptowährungen schwanken extrem, deshalb hat der Apple-Mitgründer Steve Wozniak alle seine Bitcoins bis auf einen verkauft. Für ihn ist das Experiment vorbei. Zu den Nachteilen gehört auch die Tatsache, dass auf die Kryptowährungen jetzt viele Spekulanten aufspringen, was zu starken Preisansteigen führen kann. Auch die Unabhängigkeit von staatlicher Aufsicht und Kontrolle macht die Kryptowährung für Kriminelle attraktiv. Das digitale Geld ist ein wunderbare Möglichkeit, illegales Geld zu waschen, deswegen haben einige Länder, wie z.B. Thailand solche digitale Währungen verboten.



Insgesamt gesehen kann man alle an Kryptowährung interessierte Leute in 2 Gruppen aufteilen: Optimisten und Pessimisten. Die Optimisten behaupten, dass der Preis für einen Bitcoin im Jahre 2019 auf bis zu 100.000 USD steigen kann. Die Pessimisten prognostizieren den Bitcoin-Crash und den Totalverlust für alle Anleger. Dieser Krypto-Wahnsinn wird noch lange nicht ausschwingen, sogar so lange, bis diese Währung auf dem Markt gibt. In welche Richtung sich die Preise entwickeln werden, bleibt aber äußerst ungewiss. (19.03.2018/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Heutzutage gibt es zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten. Die Zahlungen ohne Bargeld sind aus unserem täglichen Leben überhaupt nicht mehr wegzudenken. In der letzten Zeit entstehen aber immer wieder auch neue digitale Währungen, die nur an Fahrt gewinnen, sodass viele Leute sich die Frage stellen, ob sie die brauchen oder nicht, ob die Kryptowährungen sicher und verlässlich sind. Diese Fragen sind wirklich schwer zu beantworten, da diejenigen, die sich für den Kauf von beliebiger Kryptowährung entschieden haben, in jedem Fall ein Risiko eingehen. Nicht jeder verfügt über finanzielle Möglichkeit, beispielsweise Bitcoins zu kaufen. So viel Geld kann man vielleicht so einfach nur im online casino gewinnen, sonst muss man lange arbeiten und sparen.