Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (23.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Ergebnissen weiterhin zum Verkauf der Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Deutlich geringerer Umsatz, da sich die Umstellung auf LTE-Konnektivität weiter verzögert: Der Umsatz von u-blox sei im 1H19 gegenüber dem Vorjahr um 4% auf CHF 191 Mio. gefallen und sei damit um 13% unter der Analystenschätzung und um 9% unter der Konsensprognose geblieben. Asien und insbesondere China hätten gegenüber der schwachen Vorjahresbasis wieder ein Wachstum verzeichnet, vor allem dank Infrastrukturinvestitionen und IoT im Industriebereich. Der Umsatz in Nord- und Südamerika sei um 7% gesunken, da die Kunden den Wechsel zur LTE-Konnektivität weiter verzögert hätten. EMEA habe einen Rückgang von 12% J/J verbucht.Die Rentabilität sinke deutlich: Trotz einer stabilen Bruttomarge (wahrscheinlich günstigerer Mix wegen geringerer LTE-Umsätze) sei das EBITDA wegen des Umsatzrückgangs um 18% J/J gefallen. Das EBIT habe sich um 48% auf CHF 15 Mio. verringert und habe damit um 36% unter der Analystenschätzung und um 17% unter dem Konsens gelegen. Die F&E-Kosten seien erneut um 15% gestiegen. Die gesamten F&E-Kosten (einschließlich des aktivierten Aufwands) hätten sich auf knapp CHF 70 Mio. belaufen, gegenüber einem BG von CHF 86 Mio. Der Reingewinn sei um 61% gesunken und habe die Analystenprognose damit um 48% verfehlt.FCF vor M&A-Effekten leicht positiv: Der FCF habe bei CHF 3,9 Mio. vor M&A-Effekten von CHF 7,4 Mio. gelegen, und von positiven IFRS-16-Auswirkungen von CHF 2,6 Mio. profitiert.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "reduce"-Rating für die u-blox-Aktie. Das Kursziel laute CHF 64. (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie: