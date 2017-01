SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

CHF 170,20 +3,34% (23.01.2017, 10:06)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (23.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Übernahme von SIMCom Wireless für USD 52,5 Mio. in Bar: SIMCom Wireless sei ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich M2M-Wireless-Module und -Lösungen. Im Rahmen eines Asset Deal im Wert von USD 52,5 Mio. übernehme u-blox die Mobilfunk-Produktlinie des Unternehmens, einschließlich eines F&E-Teams von 150 Personen und 50 weitere Mitarbeitende, Patente und Coptyrights sowie eine etablierte Liste an Kunden. SIMCom Wireless mit Sitz in Schanghai sei Teil der SimTech Group Company (börsennotiert in Hongkong).Mehr Marktanteil und Umfang im Mobilfunkgeschäft: Mit dieser Übernahme erhöhe u-blox seinen Marktanteil im Mobilfunkgeschäft deutlich von 8% auf 30% (SIMCom verfüge über 22%). Die Übernahme bringe die Gelegenheit, den eigenen zellulären Chip von u-blox zu nutzen.Finanzzahlen: solides Wachstum, aber geringe Margen: SIMCom generiere einen Umsatz in GJ 2016 von USD 95 Mio. Gemäß Jahresabschluss von SimTech sei SIMCom in H1/2016 um 16% und in GJ 2015 um 15% gewachsen, habe eine EBIT-Marge von 7,6% in H1/2016 und in GJ 2015 von 9,2% mit einer Bruttomarge von 15% generiert. u-blox gebe ein neue Umsatzprognose für GJ 2017 von CHF 485 bis 515 Mio. (zuvor: 410 bis 425) mit einem EBIT von CHF 60 bis 65 Mio. (unverändert, aber einschl. Integrationskosten).Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die u-blox-Aktie. Das Kursziel laute CHF 186. (Analyse vom 23.01.2017)Börsenplätze u-blox-Aktie:Tradegate-Aktienkurs u-blox-Aktie:156,00 EUR +2,21% (23.01.2017, 09:21)