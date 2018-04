SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

CHF 174,00 + +0,87% (09.04.2018, 13:09)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (09.04.2018/ac/a/a)







Thalwil (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Systematica Investments Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der u-blox AG aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Systematica Investments Limited setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) fort.Der von Leda Braga im Jahr 2015 gegründete und ca. 8,8 Mrd. USD schwere Hedgefonds Systematica Investments Limited hat am 05.04.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,05% auf 1,10% der Aktien der u-blox AG erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der u-blox AG:1,10% Systematica Investments Limited (05.04.2018)Börsenplätze u-blox-Aktie:Tradegate-Aktienkurs u-blox-Aktie:147,90 EUR +2,14% (09.04.2018, 12:10)