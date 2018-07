Neu an diesen Maßnahmen sei ihr Kontext. Sie würden zu einer Zeit kommen, in der Amerika sich nach innen wende, weg von seiner langjährigen Rolle als Verfechter eines freien Marktkapitalismus, der internationalen Zusammenarbeit und anderen Grundsätzen, die mit der Globalisierung einhergehen würden. Der Grund, aus dem der aktuelle Zeitpunkt nach Einschätzung der Experten besonders gefährlich sei, sei das erhöhte Potenzial für besorgniserregendere Formen der Vergeltung, insbesondere seitens Chinas, da Präsident Xi Jinping derzeit darauf bedacht sei, eine Alternative zu den Werten und der Vorherrschaft der USA zu bieten.



Nach Erachten der Experten liege das wahre Risiko darin, dass die bisher eingeführten Zölle nur der Startschuss in einem umfassenden, multilateralen Handelskrieg gewesen seien, der die Weltwirtschaft auf breiter Basis betreffe. Das vielleicht größte Pulverfass in diesem potenziellen Konflikt seien die geistigen Eigentumsrechte im Technologiesektor. Eine Untersuchung der chinesischen Praktiken hinsichtlich geistigen Eigentums durch den Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten sei in einer Studie aus dem Jahr 2017 zu dem Schluss gekommen, dass Chinas Diebstahl von geistigem Eigentum amerikanische Firmen pro Jahr bis zu 600 Mrd. USD koste.



Ein sich ausweitender Handelskrieg zwischen China und den USA bedeute steigende Preise für Verbraucher und wohl eine Beschleunigung der Inflation und somit Aufwärtsdruck auf die Zinsen. Alles in allem würde er wahrscheinlich dazu führen, dass der Wohlstand und die Sicherheit in beiden Ländern abnehmen würden.



Zölle seien nicht die einzige protektionistische Maßnahme der USA. Anfang des Jahres habe der Kongress ein Gesetz eingebracht, um Regierungsgeschäfte mit zwei chinesischen Telekommunikationsunternehmen zu verhindern (auch wenn Präsident Trump im Falle einer dieser beiden Firmen seither den Zugang zum US-Markt verteidigt habe). Außerdem habe Präsident Trump den ungewöhnlichen Schritt unternommen, die Übernahme eines US-Speicherchipherstellers durch einen Wettbewerber aus Singapur abzublocken. Er habe sich dabei auf nationale Sicherheitsbedenken bezogen.



Obwohl das Risiko eines eskalierenden Handelskriegs aus Sicht der Experten eindeutig negativ für das weltweite Wachstum und die globale Zusammenarbeit sei, könnte der Dominoeffekt einer höheren Inflation und steigender Zinsen die nachteiligen Konsequenzen für wertorientierte Aktien abfedern. Das sei darin begründet, dass Value-Aktien häufig auf zins- und inflationssensitive Sektoren wie Finanzwerte und Rohstoffe konzentriert seien.



In zehn der vergangenen elf Jahre hätten Value-Aktien schlechter abgeschnitten als Wachstumswerte. Dies sei einer der bisher längsten und tiefsten Bärenmärkte für diesen Anlagestil. Eine wesentliche Ursache für die Schieflage bei Value-Aktien seien künstlich niedrige Zinsen gewesen, die nach Dafürhalten der Experten den Wert des Geldes verfälscht und Anleger in ihrer Suche nach Wachstum und Rendite aus der Risikokurve gezwungen hätten.



Die fortwährende Normalisierung der US-Zinsen könnte wertorientierte Aktien und andere spätzyklische Nutznießer wie Finanzwerte, Energietitel und europäische Märkte unterstützen. Aufgrund ihrer starken Präsenz in zins- und inflationssensitiven Sektoren wie Finanzwerten und Rohstoffen würden sich europäische Märkte gegen Ende des Zyklus in der Regel gut entwickeln. Europäische Firmen hätten deutlich weniger als ihre US-Pendants verdient, während sie zu historischen Bewertungsabschlägen notiert hätten. Wenn sich die politischen Rahmenbedingungen normalisieren würden, biete dies Spielraum für Ergebnisverbesserungen und höhere Multiplikatoren.



Insgesamt würden die Experten im Risiko eines eskalierenden Handelskriegs eine Negativbilanz für das weltweite Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Aktienmärkte sehen. Auch wenn wertorientierte Portfolios mit Blick auf ein spätzyklisches Umfeld steigender Zinsen recht gut aufgestellt zu sein scheinen, geben eskalierende Handelsspannungen weltweiten Anlegern dennoch Anlass zur Sorge, so die Experten von Franklin Templeton. (Ausgabe vom 29.06.2018) (04.07.2018/ac/a/m)





