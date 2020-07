Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (27.07.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) weiterhin zu kaufen.tick Trading Software AG profitiere wie erwartet von den erhöhten Handelsvolumina im Rahmen der Corona-Krise und hebe die Guidance an. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2019/20 seien um 3,3% auf 3,38 Mio. Euro (VJ: 2,27 Mio. Euro) angestiegen. Hintergrund seien insbesondere höhere Einnahmen aus den lastenabhängigen Verträgen gewesen, da im Zuge der Corona-Krise eine sehr viele höhere Handelsaktivität an den Börsen geherrscht habe. Aktuell hätten sich die Börsen wieder erholt und lägen zum Teil über dem Vorkrisenniveau, dennoch herrsche weiterhin eine sehr hohe Handelsaktivität. Darüber hinaus seien im Rahmen der Corona-Krise auch Projekte von Kunden in das zweite Halbjahr 2019/20 verschoben worden, wodurch der vergleichsweise geringe Umsatzanstieg zu erklären sei. Durch geringere Abschreibungen sei das Netto-Ergebnis mit 0,78 Mio. Euro (VJ: 0,80 Mio. Euro) nahezu auf Vorjahresniveau verblieben.Im Rahmen der vorläufigen Zahlen sei auch die Guidance angehoben und auf einen Jahresüberschuss zwischen 1,60 und 1,90 Mio. Euro konkretisiert worden. Die Guidance liege deutlich über der Jahresüberschuss-Prognose von 1,55 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2019/20 und die Analysten würden im Zuge der Guidance-Anpassung ihre Prognose anheben. Sie würden für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 eine gute Umsatzsteigerung von 7,3% auf 7,20 Mio. Euro (VJ: 6,71 Mio. Euro) erwarten. Hintergrund sollte neben den gestiegenen Umsätzen aus den lastenbezogenen Verträgen insbesondere die Realisierung von weiteren Projekten im zweiten Halbjahr sein. Zudem sollten sich Projekte, welche sich durch die Corona-Krise verschoben hätten, größtenteils im zweiten Halbjahr realisieren lassen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass im Folgejahr 2020/21 der gesteigerte Umsatzsockel aus den wiederkehrenden Umsatzerlösen genutzt werden könne, um den Umsatz weiter zu steigern. Sie würden für das Jahr 2020/21 Umsatzerlöse in Höhe von 7,49 Mio. Euro prognostizieren. Durch den sehr stabilen Kostenblock sollte es zu einer überproportionalen Ergebnisverbesserung kommen und die Analysten würden für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 eine EBIT-Verbesserung um 12,9% auf 2,68 Mio. Euro (VJ: 2,37 Mio. Euro) und eine EBIT-Margenverbesserung auf 37,2% (VJ: 35,3%), bzw. 2,77 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020/21 bei einer EBIT-Marge von 37,1% erwarten. Bezogen auf den Jahresüberschuss würden sie von einer Verbesserung um 11,4% auf 1,84 Mio. Euro ausgehen, bzw. auf 1,91 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020/21.Auf Basis des DCF-Modells und den höheren Prognosen haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 28,46 Euro auf 30,75 Euro erhöht und vergeben vor dem Hintergrund des weiterhin sehr hohen Upsidepotenzials das Rating "kaufen" für die tick Trading Software-Aktie. (Analyse vom 24.07.2020)