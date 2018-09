Börsenplätze tick Trading Software-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs tick Trading Software-Aktie:

16,20 EUR (17.09.2018, 08:40)



ISIN tick Trading Software-Aktie:

DE000A0LA304



WKN tick Trading Software-Aktie:

A0LA30



Ticker-Symbol tick Trading Software-Aktie:

TBX



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) wurde 2002 durch Oliver Wagner, Matthias Hocke und weiteren Unternehmern aus der Finanzindustrie gegründet. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG seinen Kunden eines der fortschrittlichsten Handelssysteme weltweit zur Verfügung. (17.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Eine Börsensoftware zu entwickeln, die so gut ist, dass sich große Adressen dafür interessieren, ist nicht einfach. Der Düsseldorfer tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) ist dies gelungen und das Unternehmen verdient damit richtig Geld, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Ein Einstieg könnte sich lohnen. Die 2002 gegründete Gesellschaft stelle ihren Kunden das Handelssystem "TradeBase MX Plattform" zur Verfügung. Die Software und Services würden an institutionelle Kunden sowohl zur eigenen Nutzung als auch zur Sublizenzierung - zum Beispiel an deren Brokerage-Kunden - vergeben. Die drei wichtigsten Kunden seien die sino AG, mit der rund 22% der Umsatzerlöse erzielt worden seien, die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (rund 19%) und die comdirect bank AG (knapp 15%). Der restliche Umsatzanteil von gut 44% verteile sich auf Kunden, von denen rund 75% im Inland und knapp 25% im Ausland ansässig seien.Das Unternehmen könne mit schwarzen Zahlen überzeugen. In dem am 30.9.2017 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr habe tick Trading einen Jahresüberschuss von 1,06 Mio. Euro erzielt, ein Jahr zuvor seien es sogar 1,27 Mio. Euro gewesen. Die Millionengewinne würden aus einem Umsatz von rund 5 Mio. Euro resultieren und damit aufzeigen, wie hochmargig das Geschäftsmodell sei. Im laufenden Geschäftsjahr sei zum Halbjahr Überschuss von 0,52 Mio. Euro ausgewiesen worden, die Umsatzerlöse hätten bei 2,85 Mio. Euro gelegen.Auch aus diesem Grund sehen die Experten von "AnlegerPlus News" das derzeitige Kursniveau als gute Einstiegschance für risikobereite Anleger. Mittelfristig würden sie der tick Trading Software-Aktie durchaus Potenzial bis 23 Euro zubilligen, ein Stopp-Loss-Limit sollte bei 13 Euro platziert werden. Der Wert sei sehr markteng, daher sollte man immer nur mit Limit handeln. (Ausgabe 9/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link