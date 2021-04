Insgesamt würden die Analysten tick TS mit ihrer guten Marktposition und der erwarteten Fortsetzung des guten Marktumfelds (hohe Handelsaktivität an Finanzmärkten, stetige Zunahme neuer Kapitalmarktinteressierter etc.) in einer guten Ausgangslage sehen, den profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen und die Profitabilität überproportional zu steigern. Im Rahmen der verfolgten Wachstumsstrategie sollte es dem Unternehmen gelingen, mit den bestehenden und erwarteten neuen Kunden weiter zu wachsen. Daneben würden die Analysten mit zusätzlichen erfolgreichen Wachstumsimpulsen durch die schrittweise Einführung neuer Produkte (z.B. White Label App) und Produktupdates bzw. -erweiterungen rechnen.



Basierend auf dem aktuellen Kursniveau vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiter-hin das Rating Kaufen und sehen ein deutliches Kurspotenzial. (Analyse vom 01.04.2021)



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (01.04.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX).Die tick Trading Software AG (tick TS) habe auch im vergangenen Geschäftsjahr 2019/2020 "neue Bestwerte" bei Umsatz- und Ertrag erzielen können und blicke auf ein weiteres Rekordgeschäftsjahr zurück. So habe das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Umsatzanstieg um 9,10% auf 7,32 Mio. Euro (VJ: 6,71 Mio. Eueo) erzielt. Als einen wesentlichen Wachstumstreiber hätten sich hierbei die Erlöse aus lastabhängigen Gebühren erwiesen. Diese seien im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 80,5% auf 2,22 Mio. Euro (VJ: 1,23 Mio. Euro) angestiegen. Daneben habe ein relativ solider Verlauf im Bereich "Umsatzerlöse aus Lizenzen und Betrieb" mit erwirtschafteten Erlösen in Höhe von 4,67 Mio. Euro (VJ: 4,82 Mio. Euro) ebenfalls den Umsatzanstieg begünstigt.Darüber hinaus seien die erneut angewachsenen wiederkehrenden Erlöse ein wichtiger Umsatztreiber gewesen, die jedes Jahr den Umsatzsockel weiter ansteigen lassen würden. So habe sich der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse weiter auf 6,91 Mio. Euro (VJ: 5,80 Mio. Euro) bzw. auf 94,3% (VJ: 86,5%) erhöht.Die sehr positive Umsatzentwicklung habe sich überproportional auf die Ergebnisentwicklung niedergeschlagen. So habe das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 24,1% auf 2,94 Mio. Euro (VJ: 2,37 Mio. Euro) deutlich zulegen können. Dieser deutliche Zuwachs sei auch von einem deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um rund 0,28 Mio. Euro auf 0,41 Mio. Euro (VJ: 0,13 Mio. Euro) beflügelt worden. Zudem sei die positive Ertragsentwicklung durch die relativ schlanke Kostenstruktur und die hohe Kostendisziplin des Unternehmens begünstigt worden.Bedingt durch die Tatsache, dass die Gesellschaft keine Finanzaufwendungen ausweise, habe das Nettoergebnis mit einem Zuwachs um 21,8% auf 2,01 Mio. Euro (VJ: 1,65 Mio. Euro) deutlich gesteigert werden können.Vor dem Hintergrund der vorsichtig optimistischen Unternehmensguidance (Jahresergebnis von 2,10 bis 2,50 Mio. Euro), der überzeugenden vergangenen Unternehmensperformance und einer erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie habe der Analyst seine bisherigen Schätzungen nach oben korrigiert und zudem erstmals konkrete Schätzungen für die Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/23 aufgestellt.Die Analysten würden für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 Umsatzerlöse in Höhe von 7,62 Mio. Euro (zuvor: 7,49 Mio. Euro) und ein Jahresergebnis in Höhe von 2,33 Mio. Euro (zuvor: 1,91 Mio. Euro) erwarten. Hierbei hätten sie ebenfalls den von der tick TS zu Beginn des Jahres bekannt gegebenen erwarteten Einmalerlös in Höhe von 0,55 Mio. Euro in ihrer Ergebnisschätzung berücksichtigt. Für das darauffolgende Geschäftsjahr 2021/22 würden sie mit einem Umsatzanstieg auf 7,96 Mio. Euro und mit einem Jahresergebnis von 2,13 Mio. Euro kalkulieren. Im Folgejahr sollten die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis erneut zulegen können auf dann 8,36 Mio. Euro bzw. 2,33 Mio. Euro.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 45,50 Euro (bisher: 30,75 Euro) ermittelt. Neben den deutlich angehobenen Prognosen und der Ausweitung der detaillierten Schätzperiode, habe ebenfalls die Reduktion des WACC auf 8,03% (zuvor: 9,35%) einen kurszielsteigernden Effekt gehabt. Diese Reduktion stehe im Zusammenhang mit der allgemeinen Senkung des risikofreien Zinssatzes in ihren Bewertungsmodellen seit dem 01.01.2021 auf die neue Untergrenze von 0,25% (zuvor: 1,00%). Daneben habe sich der einsetzende sogenannte "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das darauffolgende Geschäftsjahr) und die Kapitalkostensenkung (WACC) aufgrund der Reduktion des risikofreien Zinssatzes sowie des Beta‘s kurszielsteigernd ausgewirkt. Die Senkung des GBC-Beta’s sei hauptsächlich aufgrund des deutlichen Anstiegs der wiederkehrenden Erlöse und der Verbreiterung des Kundenstamms erfolgt.