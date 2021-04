Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,525 EUR -1,96% (22.04.2021, 10:11)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,465 EUR -0,81% (22.04.2021, 09:56)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (22.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.In der Zukunft solle das Thema Wasserstoff beim Essener Konzern eine wichtige Rolle einnehmen. Aufträge aus diesem Bereich seien für thyssenkrupp deshalb umso wichtiger, auch wenn die Bedeutung der Sparte im Konglomerat noch nicht so groß sei. Erfolge rund um den Megatrend sollten auch dazu beitragen, das verlorene Vertrauen bei den Anlegern zurückzugewinnen.Nun hab thyssenkrupp einen Engineering- und Liefervertrag mit CF Industries für eine Wasserelektrolyseanlage zur Herstellung von grünem Ammoniak in Louisiana, USA, geschlossen. Für den größten Ammoniak-Produktionskomplex der Welt werde der deutsche Konzern eine 20-Megawatt-Anlage liefern. Produktionsstart solle 2023 sein. "Dieser zweite Wasserelektrolyse-Erfolg in kurzer Zeit nach der Ankündigung eines Projekts in Kanada zeigt die führende Rolle, die die Region bei der Umsetzung der grünen Wasserstoffwirtschaft spielen wird", habe Christoph Noeres, Head of Green Hydrogen bei der für Wasserstoff zuständigen thyssenkrupp-Tochter Uhde Chlorine Engineers, kommentiert.Das Thema Wasserstoff komme an der Börse gut an. Für thyssenkrupp könnte das angesichts des massiven Konzernumbaus eine große Chance sein. Klar sei allerdings auch, dass weiter viel Arbeit warte. Deshalb sollten sich nach wie vor nur spekulative Anleger beteiligen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: