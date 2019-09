Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,855 EUR +1,18% (12.09.2019, 16:16)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,805 EUR +0,67% (12.09.2019, 16:31)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach der Rally der vergangenen Tage schnaufe die Aktie von thyssenkrupp am Donnerstag etwas durch. Knapp unterhalb der 13-Euro-Marke würden die Bullen nach der 35-Prozent-Rally seit Mitte August neue Kräfte sammeln. Für Rückenwind könnten ausgerechnet jene Kräfte sorgen, die für den drastischen Absturz des Industriekonzerns mit verantwortlich gewesen seien.6,96 Prozent aller Aktien seien bei thyssenkrupp derzeit leerverkauft. Seit langem sei der angeschlagene DAX-Konzern ein Spielball der Shortseller, die die Abwärtsbewegung in der Krise immer wieder verschärft hätten. Doch durch die Rally zuletzt kämen die Leerverkäufer nun zunehmend unter Druck und müssten ihre Positionen decken.Capital Fund Management habe beispielsweise bereits seit Mitte August die Position deutlich von 1,60 auf 1,29 Prozent reduziert. Wenn thyssenkrupp jetzt beim Umbau konkrete Ergebnisse liefern und die Anleger überzeugen könne, müssten sich weitere Shortseller eindecken. Ein solcher Short-Squeeze würde die Erholungsrally der vergangenen Tage wohl noch einmal befeuern.Die thyssenkrupp-Aktie ist aber nach wie vor ausnahmslos für Mutige zu empfehlen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: