Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (19.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im sehr schwachen Marktumfeld gerate am Donnerstag auch die thyssenkrupp-Aktie wieder stärker unter Druck. Sorgen vor einer Abkühlung der Konjunkturerholung würden auf die Stimmung drücken. Weltweit würden derzeit die Rohstoffpreise fallen. Auch bei Eisenerz, einem der wichtigsten Vorprodukte bei der Stahlherstellung, mache sich ein massiver Abverkauf bemerkbar. Zudem habe die chinesische Regierung nun versichert, die Stahlproduktion verringern zu wollen. Begründet werde dies mit dem Ziel geringerer CO2-Emissionen. Doch am Markt würden angesichts der jüngsten Entwicklungen die Befürchtungen steigen, dass die Realwirtschaft den gestiegenen Erwartungen nicht standhalten könne.Derweil habe thyssenkrupp den Verkauf der Sparte Carbon Components, die bereits zu den nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Multi Tracks gehört habe, abgeschlossen. Der Geschäftsbereich, der zuletzt rund 70 Mio. Euro Umsatz erzielt habe, gehe an Action Composites aus Österreich. Zum Kaufpreis sei nichts bekannt geworden. Viel dürfte aber nicht hängen bleiben, nachdem zuletzt bereits die Einstellung der Geschäftstätigkeit eingeleitet worden sei. Dies könne nun zumindest vermieden werden.thyssenkrupp treibe den Umbau voran. An der Börse bleibe jedoch die Entwicklung rund um die Stahlsparte entscheidend für die Kursentwicklung. Und hier würden sich wieder die Sorgen mehren. Anleger sollten deshalb weiter an der Seitenlinie abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: