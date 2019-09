Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Es komme Bewegung in den Umbau bei thyssenkrupp. Erneut habe ein Medienbericht Gerüchte über einen Verkauf der Aufzugssparte gestreut. Doch diesmal habe sich thyssenkrupp auch dazu geäußert. Am Aktienmarkt komme dies gut an. thyssenkrupp gehöre im freundlichen Marktumfeld zu den Top-Performern im DAX und klettere wieder über 11,00 Euro.Das Handelsblatt habe berichtet, dass der Industriekonzerns in den vergangenen Tagen Briefe an potenzielle Käufer geschrieben habe, in denen diese zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden seien. Bislang gebe es allerdings noch kein konkretes Angebot. Das Unternehmen habe "einen strukturierten Prozess für die Bewertung von Angeboten von strategischen Investoren und Finanzinvestoren eingeleitet", habe eine thyssenkrupp-Sprecherin daraufhin mitgeteilt.thyssenkrupp ziehe somit allem Anschein nach auch einen Komplettverkauf der Aufzüge in Betracht. Bisher sei lediglich ein Teilbörsengang geplant gewesen. Durch die Prüfung möglicher Angebote wolle der Konzern sicherstellen, dass die Entscheidung - ob Börsengang oder Verkauf - für das Unternehmen, die Mitarbeiter und Kunde "Nachhaltig und die beste ist".Zuletzt habe es immer wieder Gerüchte über ein Interesse von Finanzinvestoren und des Wettbewerbers Kone gegeben. Jedoch könnte ein Verkauf an einen Konkurrenten wettbewerbsrechtliche Bedenken hervorrufen.Mutige Investoren setzen auf konkrete Erfolge beim Umbau und trotz der vielen Probleme auf die Trendwende bei der thyssenkrupp-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link