Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,40 EUR -5,15% (18.02.2020, 09:24)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,54 EUR -2,86% (18.02.2020, 09:10)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Feld der Bieter für die Aufzugssparte von thyssenkrupp dünne sich mehr und mehr aus. Am Montag habe der Konzern gemeldet, dass nur noch mit zwei Bieterkonsortien verhandelt werde. Der Rivale Kone dagegen habe sich aus dem Rennen zurückgezogen. Der Chef der Finnen habe sich nun dazu geäußert.Kartellrechtliche Hürden seien für den Rückzug aber nicht entscheidend gewesen, so Kone-CEO Henrik Ehrnrooth. "Wir waren zuversichtlich, dass Wettbewerbsfragen kein Hindernis gewesen wären", habe er zu Reuters gesagt. Dennoch sei der Moment gekommen, an dem das Risiko zu groß erschienen sei. Für Kone sei der Fall deshalb nun erledigt. "Für uns ist es immer wichtig, nicht etwas zu unternehmen, das die eigene starke Position gefährdet."Für den MDAX-Konzern sei das Kone-Aus ein Rückschlag. Die Finnen hätten das höchste Angebot abgegeben, für die beiden verbliebenen Konsortien, eines aus Blackstone, Carlyle und dem Canadian Pension Plan sowie eines aus Advent und Cinven bedeute das weniger Konkurrenz. Das könnte niedrigere Angebote mit sich bringen - auch, wenn Kone wegen der Kartellhürden und Bedenken der Arbeitnehmer trotz des hohen Angebots ohnehin nur als Außenseiter gegolten habe.Es bleibt dabei: Nur spekulative Investoren können darauf setzen, dass der Turnaround gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: