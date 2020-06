Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die scharfe Korrektur an den Märkten finde am Dienstag bereits wieder ein schnelles Ende. Vor allem die zyklischen Aktien würden deutlich zulegen. Mit einem Plus von knapp sieben Prozent führe thyssenkrupp den MDAX an. Doch die Probleme des Konzerns würden bleiben. Stahl-Chef Bernhard Osburg spreche nun klar an, wo die Herausforderung liegen würden.In einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" fordere Osburg, dass die Corona-Krise für die Transformation der Stahlindustrie genutzt werden müsse. Seine Branche sehe er als Schlüssel zur Klimaneutralität. "Der Green Deal Europas ist ohne klimaneutralen Stahl nicht machbar. Zugleich ist die Stahlindustrie ein großer CO2-Emittent", schreibe er.Eine entscheidende Rolle dürfte dabei dem Wasserstoff zukommen. "Durch den Einsatz von einer Tonne Wasserstoff können 25 Tonnen CO2 vermieden werden", rechne er vor. Er fordere deshalb, dass die notwendigen Rahmenbedingungen, zu der eine "funktionierende Wasserstoffwirtschaft, Programme für Investitionen in nachhaltige Technologien und Lenkungsmechanismen, die höhere Produktionskosten für klimaneutrale Produkte ausgleichen", zählen würden, geschaffen würden.Ein entscheidender Punkt würden aber auch die Überkapazitäten durch Billigstahl aus anderen Ländern bleiben. "Ohne Schutz vor Klima-Dumping gibt es keinen grünen Stahl", so Osburg. Europa müsse die Industrie davor schützen, dass der eigene teurere Stahl dann durch CO2-belasteten Stahl der außereuropäischen Konkurrenz ersetzt werde.Anleger sollten im volatilen Umfeld weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link