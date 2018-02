Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

24,64 EUR +0,49% (06.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

23,65 EUR -3,47% (06.02.2018, 08:24)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz und einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Über 156.000 Mitarbeiter arbeiten in knapp 80 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von rund 39 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen in den Anwendungsfeldern Mechanik, Anlagenbau und Werkstoffe wettbewerbsfähige Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Technischer Fortschritt und Innovationen sind für thyssenkrupp Schlüsselfaktoren, um mit der Verbundkraft des Konzerns den aktuellen und zukünftigen Kunden- und Marktbedürfnissen global zu folgen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.02.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp begrüßt Zustimmung zum Tarifvertrag für geplantes Joint Venture mit Tata Steel - Aktiennewsthyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) begrüßt die deutliche Zustimmung der IG Metall-Mitglieder zum Tarifvertrag für das geplante Joint Venture, in dem thyssenkrupp und Tata Steel ihre europäischen Stahlaktivitäten zusammenschließen wollen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der thyssenkrupp AG:Die IG Metall hat am Montag die Ergebnisse der Mitglieder-Abstimmung bekannt gegeben. Am 21. Dezember 2017 hatte sich thyssenkrupp mit den Arbeitnehmervertretern auf den Abschluss eines Tarifvertrags geeinigt, der unter anderem eine Beschäftigungssicherung bis zum 30. September 2026 vorsieht. Nachdem die Tarifkommission der IG Metall die Annahme des Vertrages empfohlen hatte, waren die Mitglieder bis zum 2. Februar 2018 zur Abstimmung aufgerufen.Oliver Burkhard, Personalvorstand der thyssenkrupp AG: "Die Mitglieder der IG Metall an den Stahlstandorten haben sich mit deutlicher Mehrheit für den Tarifvertrag entschieden und damit eine gute Zukunftsperspektive für das geplante Joint Venture geschaffen. Mit dem gemeinsamen Ergebnis werden wir dem Unternehmensinteresse gerecht und geben unseren Beschäftigen Sicherheit. Das entspricht unserer Unternehmenskultur."Unser beabsichtigter Joint Venture-Partner Tata Steel befindet sich derzeit ebenfalls im Dialog mit seinen Arbeitnehmervertretern. Parallel dazu findet derzeit die Due Diligence statt. Darüber hinaus werden im Auftrag von thyssenkrupp unabhängige Gutachten zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Joint Ventures sowie den Pensionsverpflichtungen von Tata Steel Europe in Großbritannien erstellt. Die Unterzeichnung eines Vertrages für das Joint Venture wird Anfang 2018 angestrebt. Das Closing, also der tatsächliche Vollzug des Zusammenschlusses, könnte dann nach Freigabe durch die Kartellbehörden Ende 2018 erfolgen.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: