Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,305 EUR -0,66% (02.12.2019, 14:33)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,30 EUR -1,14% (02.12.2019, 14:45)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Miserable Zahlen und ein umstrittener Konzernumbau würden Spekulationen bei thyssenkrupp auf fallende Aktienkurse entfachen. Der Bundesanzeiger habe letzte Woche von erhöhten Short-Aktivitäten des Hedgefonds Capital Fund Managements berichtet. Die Aufstockung entspreche einem Wert von rund 14,7 Millionen Euro. Momentan würden sich zehn Prozent aller Anteile in den Händen von Leerverkäufern befinden.In einem Interview mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ) habe sich die Finanzaufsicht Bafin wohl informiert gezeigt. Dazu habe sie erklärt: "Wir haben aktuell keine Anhaltspunkte für Insiderhandel oder Marktmanipulation." Außerdem sei der Kurseinbruch auf die Bilanzpressekonferenz am 21. November zurückzuführen.Allerdings dürften solche Reaktionen der Fondsmanager nicht überraschen. Jahrelang habe man bei thyssenkrupp zugeschaut und den Konzern in einen desaströsen Zustand geführt. Der dritte Konzernumbau in nur 18 Monaten laufe derzeit. Ein Lichtblick könnte der Verkauf der lukrativen Aufzugssparte sein. Rund 17 Milliarden Euro könnten in die Kassen des Stahlkonzerns fließen und damit zu einer Entlastung des Aktienkurses führen.Es sei jedoch unklar, ob das Unternehmen beteiligt bleibe oder einen Komplettverkauf anstrebe. Eine Entscheidung wolle die Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz im ersten Quartal 2020 treffen. Das gefalle nicht allen. Vor einer Zerschlagung des Konzerns würden sich vor allem die Arbeitnehmer fürchten. Mit den angekündigten Protesten in Duisburg und Essen würden sie sich an den Vorstand wenden und Investitionen, Transparenz und Sicherheit für die Beschäftigten fordern.Mutige Anleger können deshalb auf einen hohen Verkaufspreis der Aufzugssparte setzen, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link