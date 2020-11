Cevian und die Krupp-Stiftung seien in der Vergangenheit oft in den Schlagzeilen gestanden. Zuletzt sei es jedoch ruhig geworden. Klar sei: Die Stiftung sei auf die Dividenden angewiesen und werde die Durststrecke nicht ewig verkraften. Ohne operative Verbesserungen könne das Management hier allerdings nichts machen. Cevian sei mit seiner Position deutlich im Minus - das Engagement gelte als klare Fehlinvestition. Die Geduld sei bereits länger am Ende. Auf dem aktuellen Niveau könne der Finanzinvestor kaum aussteigen. Intern dürfte der Druck auf die Vorstandschaft aber weiter hochgehalten werden.



thyssenkrupp kämpfe an vielen Fronten. Sollten Lösungen gefunden werden, seien angesichts der niedrigen Bewertung deutlich höhere Kurse drin. Die Risiken seien aber hoch, zu viele Baustellen gebe es. Schnelle Besserung sei deshalb noch immer nicht in Sicht. Vor den Zahlen sollten Anleger weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2020)



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Essener Konzern befinde sich weiter mitten im Umbau. Nach wie vor sei offen, wie die Zukunft aussehen solle, viele offene Fragen seien noch immer nicht beantwortet. Worauf komme es in den kommenden Wochen an?Was passiere mit dem Angebot von Liberty Steel?Liberty Steel habe ein konkretes Angebot für die Stahlsparte vorgelegt. Allerdings würden dem Konzern wohl die Mittel fehlen, um die dringend benötigten Investitionen in die teils maroden Stahlhütten zu tätigen. Nicht nur bei den Arbeitnehmern stoße das Angebot deshalb auf wenig Gegenliebe. Ein Deal scheine mindestens fraglich.Welche Alternativen gebe es für die Stahlsparte?Die SPD habe erneut einen Staatseinstieg ins Spiel gebracht. Die CDU-geführte Landesregierung in Nordrhein-Westfalen halte davon wenig, sei allerdings bereit, finanzielle Hilfen für den Wandel zu klimaneutralem Stahl zu leisten. Alternativen zum Liberty Steel-Angebot seien rar, die potenziellen Interessenten SSAB und Tata Steel sollten mittlerweile selbst über einen Zusammenschluss nachdenken. Zudem sei die Verhandlungsposition von thyssenkrupp aufgrund der angespannten finanziellen Lage denkbar schlecht. Eine Lösung sei nicht in Sicht.Sollte sich thyssenkrupp doch vom Stahl trennen, verliere der deutsche Traditionskonzern sein Herzstück. Auch viele andere Sparten stünden auf dem Prüfstand. Werkstoffhandel und Industriekomponenten würden kaum dafür taugen, Aufbruchstimmung zu erzeugen. Helfen könnte die Wasserstoff-Fantasie. Die Anlagenbau-Tochter Uhde stehe aner bislang selbst zur Disposition. Hier könnte ein Umdenken erfolgen.Wie viel Zeit bleibe dem Vorstand noch?thyssenkrupp verbrenne viel Geld. Die finanziellen Mittel aus dem Verkauf der Aufzugssparte würden nicht ewig reichen. Mit den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr, die am 19. November vorgelegt würden, herrsche Klarheit, wie es um die Bilanz stehe. Klar sei allerdings bereits im Vorfeld: Die Uhr ticke, Entscheidungen sollten schnell fallen.Was würden die Großaktionäre machen?