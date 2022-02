Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,28 EUR -0,06% (10.02.2022, 09:27)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,314 EUR +0,69% (10.02.2022, 09:12)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (10.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp sei robust in das neue Geschäftsjahr gestartet. Dabei habe das Unternehmen von der laufenden Transformation sowie den höheren Stahlpreisen profitiert, die die gestiegenen Kosten etwa für Rohstoffe und Logistik mehr als hätten ausgleichen können. An der Börse kämen die Zahlen gut an, die Aktie lege im frühen Handel zu."Wir hatten ein gutes erstes Quartal. Der Turnaround von thyssenkrupp ist in vollem Gang", habe Finanzvorstand Klaus Keysberg am Donnerstag in Essen die Zahlen kommentiert. Die Auftragslage sei weiter robust: So sei das Neugeschäft um ein Drittel auf 10,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Erlöse hätten sich in den drei Monaten per Ende Dezember um 23 Prozent auf rund neun Milliarden Euro erhöht.Das bereinigte EBIT sei von 78 Millionen auf 378 Millionen Euro gesprungen. Umsatz- und Ergebnis seien damit höher ausgefallen, als von Analysten prognostiziert. Unter dem Strich sei der Konzern, der sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbau befinde, wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. So habe der Nettogewinn 106 Millionen Euro betragen. Hier habe das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch einen Verlust von 145 Millionen Euro verbucht.Treiber seien unter anderem das Handelsgeschäft sowie die Stahlsparte gewesen, die deutlich mehr Umsatz und Ergebnis erzielt hätten. Beide hätten von der laufenden Restrukturierung und höheren Stahlpreisen profitiert. Im Stahlgeschäft hätten die höheren Preise Lieferengpässe sowie stark gestiegene Rohstoff- und Energiekosten mehr als ausgleichen können, wie es geheißen habe. Dagegen hätten sich die höheren Kosten sowie Lieferengpässe etwa für Halbleiter im Automobilzulieferergeschäft negativ bemerkbar gemacht. Umsatz und bereinigtes Ergebnis hätten hier deutlich unter dem des Vorjahreszeitraumes gelegen. Die hohen Kosten hätten ebenso die Industriekomponentensparte belastet, die ebenfalls ein deutlich geringeres Ergebnis verzeichnet habe."Unser nächstes großes Etappenziel ist ein ausgeglichener Cashflow", habe Keysberg zudem bekräftigt. Im ersten Quartal habe es noch einmal einen deutlichen Mittelabfluss (Free Cashflow vor Zu-/Verkäufen) von 858 Millionen Euro gegeben. thyssenkrupp habe dies mit der Vorbereitung auf eine stärkere Nachfrage in den Folgequartalen begründet. Dies sowie die durch die Engpässe in der Lieferkette hervorgerufenen verzögerten Kundenabrufe insbesondere aus der Automobilindustrie hätten zu einem zwischenzeitlichen Aufbau des Umlaufvermögens geführt. Die gestiegenen Preise hätten den Effekt verstärkt.Der Turnaround bei thyssenkrupp laufe. Der Sprung in die Gewinnzone sei natürlich erfreulich. Doch noch immer gelinge dem Konzern kein Fortschritt beim Cashflow. Das könnte etwas auf die Stimmung drücken und deutlichere Kursgewinne verhindern.Spekulative Anleger bleiben vorerst dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 10.02.2022)