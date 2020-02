Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,132 EUR -1,70% (27.02.2020, 09:21)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,112 EUR -1,49% (27.02.2020, 09:07)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei thyssenkrupp falle am Donnerstag eine für die Zukunft des Unternehmens wichtige Entscheidung. Der Aufsichtsrat des angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns wolle am Nachmittag über den Verkauf der milliardenschweren Aufzugssparte beraten. thyssenkrupp brauche dringend Geld, um Schulden zu tilgen und den geplanten Konzernumbau zu finanzieren. Investoren hätten den Wert der Aufzugssparte nach Angaben von Konzernchefin Martina Merz auf mehr als 15 Mrd. Euro taxiert. Offen sei, ob der MDAX-Konzern das Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen komplett verkaufen oder einen Teil behalten wolle. Die Aufzugssparte sei derzeit der einzige nennenswerte Gewinnbringer von thyssenkrupp.Im Bieterrennen seien noch zwei Gruppen. Zum Konsortium um die Finanzinvestoren Advent und Cinven gehöre auch die RAG-Stiftung aus Essen. Die zweite Bietergruppe würden die Investoren Blackstone, Carlyle und Canadian Pension Plan bilden.Eine Rolle bei der Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat dürfte auch spielen, wer die Arbeitnehmer auf seiner Seite habe. Die IG Metall habe bereits mit beiden Bietern Vereinbarungen für den Verkaufsfall geschlossen. "Arbeitsplätze und Standorte sind gesichert", habe der NRW-Bezirksleiter der Gewerkschaft, Knut Giesler gesagt. Zudem sorge die Zusage von Investitionen in Innovationen "für die Zukunftsfähigkeit der Aufzugssparte".Anleger sollten nach dem Erreichen des Stoppkurses zunächst an der Seitenlinie bleiben und die weitere Entwicklung abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: