Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,632 EUR +1,05% (16.12.2021, 11:27)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,57 EUR +1,74% (16.12.2021, 11:13)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Konferenzen, auf denen sich die Vorstände den Fragen der Investoren und Analysten stellen, werden mit Spannung erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF).Nicht selten komme es im Anschluss zu größeren Kursbewegungen. Denn wisse das Management zu überzeugen, würden die Anleger einsteigen. Würden sie hingegen enttäuschen oder würden sie beispielsweise einen schwächeren Geschäftsverlauf andeuten, könne es mit den Kursen auch schnell nach unten gehen.Bei thyssenkrupp sei die Rechnung aufgegangen. Nach den Aussagen von Vorstandschefin Martina Merz wolle der Industrie- und Stahlkonzern den Schwung aus dem aktuellen Geschäft in die kommenden Jahre mitnehmen: "Wir arbeiten nun auch an der nächsten Phase unserer Transformation, in der wir uns zunehmend wieder den Wachstumschancen in den Geschäften widmen werden." Nach Jahren des Umbaus mit schmerzhaften Einschnitten sei nun also endlich wieder Land in Sicht. Die operative Marge solle mittelfristig von aktuell 2,3 auf 4 bis 6 Prozent zulegen.Spannend sei das verstärkte Engagement von thyssenkrupp rund um das Thema Wasserstoff, das die Gesellschaft in der gemeinsam mit dem italienischen Konzern De Nora betriebenen Unternehmen Uhde Chlorine Engineers (UCE) führe. Der Spezialist für den Bau von großen Elektrolyse-Anlagen habe jüngst mit einem Großauftrag von sich reden gemacht. UCE habe vom US-Industriegasunternehmen Air Products einen Auftrag zum Bau einer Anlage mit einer Kapazität von mehr als zwei Gigawatt erhalten. Die Anlage, die im saudi-arabischen Megacity-Projekt Neom errichtet werden solle, sei somit eines der weltweit größten Projekte zur Erzeugung von "grünem" Wasserstoff. Die Inbetriebnahme sei für 2026 geplant. thyssenkrupp wolle UCE separat an die Börse bringen und am 13. Januar auf einer separaten Investorenveranstaltung detaillierter über das Geschäft informieren. Somit ist für weitere Fantasie gesorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur thyssenkrupp-Aktie. (Ausgabe 49/2021)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: