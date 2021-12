Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



9,306 EUR -2,15% (09.12.2021, 15:44)



9,304 EUR -1,75% (09.12.2021, 15:31)



DE0007500001



750000



TKA



TYEKF



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (09.12.2021/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die deutschen Stahlwerte würden am Donnerstag im ohnehin schwächeren Marktumfeld wieder unter Druck geraten. thyssenkrupp und Salzgitter würden im MDAX und SDAX zu den Top-Verlierern zählen. Das Problem: Die Investmentbank Morgan Stanley äußere sich in einer neuen Analyse eher verhalten.Analyst Alain Gabriel habe bei Salzgitter nun mit seiner frischen "underweight"-Einstufung für weitere Verkäufe gesorgt. Neben voestalpine gehöre der SDAX-Konzern zu seinen am schwächsten eingeschätzten Branchenwerten mit dem vergleichsweise geringsten Kurspotenzial. Sein auf 30,70 Euro gesenktes Kursziel liege zwar rund 10 Prozent über dem Xetra-Niveau. Aber beim Favoriten ArcelorMittal seien es gut 56 Prozent und bei der schwedischen SSAB immerhin 45 Prozent.Das Kursziel für thyssenkrupp laute derweil weiterhin 11,20 Euro, die Einstufung "equal-weight". Die hohe Nachfrage Chinas nach Industrierohstoffen habe sich stark verlangsamt, aber ein Politikwandel dürfte bis zum zweiten Halbjahr 2022 zu mehr Baubeginnen führen, so Gabriel. Dies wiederum dürfte einen Aufschwung bei Eisenerz begünstigen.