Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mehr als 9% habe die thyssenkrupp-Aktie am Mittwoch nachgegeben. Im freundlichen Marktumfeld könne das Papier des Essener Industriekonzerns am Donnerstag zwar zumindest die 8-Euro-Marke zurückerobern, doch der übergeordnete Trend bei den wilden Kursbewegungen zeige weiter nach unten. Das Vertrauen der Anleger in den Turnaround sei derzeit nicht da.Die klassischen Stahlkonzerne wie Salzgitter oder ArcelorMittal würden seit Monaten steil nach oben laufen. Die höheren Preise an den Rohstoffmärkten würden den Stahlkochern in die Karten spielen und hätten für mehrere Prognoseanhebungen gesorgt. Auch bei thyssenkrupp dürften die Zahlen am 18. November zeigen, dass es beim zyklischen Stahl gut gelaufen sei. Dennoch notiere die thyssenkrupp-Aktie rund ein Drittel tiefer als noch im Februar.Das Problem sei schnell gefunden: Trotz der Fortschritte beim Umbau und bei den Ergebniskennziffern habe thyssenkrupp in den vergangenen Quartalen noch immer viel Geld verbrannt. Könne der Barmittelabfluss nicht gestoppt werden, würden sowohl die Transformation des Konglomerats als auch der Wandel der Stahlsparte hin zum grünen Stahl in Gefahr geraten. In den vergangenen Tagen habe thyssenkrupp erneut Fortschritte bei der CO2-Reduzierung etwa durch den Einsatz von Eisenschwamm oder die Wasserstoff-Technologie gemeldet, doch bislang sei das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal den Milliardeninvestitionen keine höheren Gewinne gegenüberstehen würden.