Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,918 EUR +3,12% (21.01.2021, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,908 EUR +2,31% (21.01.2021, 14:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Verschnaufpause bei thyssenkrupp scheine vorbei. Nach dem spektakulären Wochenbeginn mit neuen IPO-Gerüchten um die Stahlsparte und der Ankündigung eines Wasserstoff-Projekts in Kanada habe der MDAX-Titel nach dem kurzen Sprung über die 10-Euro-Marke etwas Luft geholt. Mit einer Kaufempfehlung der Citigroup im Rücken lege die thyssenkrupp-Aktie am Donnerstag nun aber wieder deutlich zu. Analyst Ephrem Ravi habe das Kursziel für die thyssenkrupp-Aktie vor den Quartalszahlen massiv von 9,00 auf 13,50 Euro erhöht, das Rating laute weiter "buy".Es gehe langsam wieder aufwärts in der Stahlbranche. Komme es zur erwarteten Konjunkturerholung, könnten die hohen Verluste in dem zyklischen Geschäft Geschichte sein. Dennoch müsse thyssenkrupp eine Lösung für die Sparte finden, zumal angesichts der ambitionierten Klimaziele hohe Investitionen in die Produktion von klimaneutralem Stahl anstünden. Ein Spin-off könnte die überraschende Lösung sein.Bei thyssenkrupp tue sich was. Doch der Weg sei noch weit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: