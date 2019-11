Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Vor den Zahlen am 21. November sei es zuletzt etwas ruhiger geworden um thyssenkrupp. Doch die Übernahmeschlacht um das Aufzugsgeschäft sei nach wie vor in vollem Gange. Ein potenzieller Bieter habe nun aber abgewunken. Derweil habe thyssenkrupp den Aufsichtsrat nach den personellen Umbesetzungen wieder vervollständigt.Durch den Wechsel von Aufsichtsratschefin Martina Merz an die Konzernspitze und den Rückzug von Lufthansa-Chef Carsten Spohr seien zwei Sitze im Kontrollgremium frei gewesen. Diese seien nun besetzt worden. Neu an Bord sieen Angelika Gifford, lange Jahre für HP und Microsoft tätig, und der ehemalige E.ON-Deutschland-Chef Ingo Luge.Beide müssten sich nun mit der Zukunft der Aufzugssparte beschäftigen. Zahlreiche Interessente gebe es, sowohl Wettbewerber wie Kone als auch Finanzinvestoren möchten thyssenkrupp Elevator übernehmen. Der schweizerische Wettbewerber Schindler dagegen sei aus dem Rennen. Es gebe "mindestens fünf Gründe", die gegen einen Erwerb des Geschäfts sprächen, habe der langjährige Schindler-CEO und Verwaltungsratsmitglied Alfred N. Schindler der "Finanz und Wirtschaft" gesagt.Schindler nenne vor allem die drohenden Kartellrechtsstreitigkeiten. "Wir wollen aber ohne Not weder finanzielle Werte vernichten noch sozialen Aderlass provozieren." Sollte Kone zugreifen, rechne er auch mit einem "doppelten Krieg". Auf der einen Seite würden Kartellprobleme in der EU, USA oder China drohen, auf der anderen Seite käme ein harter Preiskrieg hinzu. Er bevorzuge deshalb einen Private-Equity-Investor als Käufer.Doch so oder so: Die Bewertung des Konglomerats erscheine ungeachtet der verbleibenden Risiken günstig. Alleine die Aufzugssparte sei knapp doppelt so viel wert wie thyssenkrupp als Ganzes.Die thyssenkrupp-Aktie bleibt deshalb auf der Empfehlungsliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link