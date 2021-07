Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (02.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im Bereich der 9,00-Euro-Marke habe sich die Aktie von thyssenkrupp nach dem herben Abverkauf Mitte Juni wieder stabilisiert. Doch die Suche nach einer langfristigen Lösung für das Stahlgeschäft gehe weiter. Durch personelle Veränderungen könnte eine immer wieder genannte Möglichkeit nun wieder interessant werden.Zum Anfang des Monats habe der deutsche Wettbewerber Salzgitter einen neuen Chef bekommen. Der langjährige CEO Heinz Jörg Fuhrmann sei in den Ruhestand gegangen und habe den Stab an Gunnar Groebler übergeben.Fuhrmann habe stets als entschiedener Gegner einer deutschen Stahl AG gegolten. In einem Zusammenschluss der Stahlgeschäfte von thyssenkrupp und Salzgitter habe er keinen Mehrwert gesehen. Unter Groebler könnte sich dies ändern. Laut Industriekreisen kehre nun neue Dynamik in die Sache ein.thyssenkrupp dürfte die Veränderungen bei Salzgitter interessiert zur Kenntnis nehmen. Lieber früher als später müsse eine Lösung für den Stahl her. Erst dann dürfte es auch mit der Aktie wieder nachhaltig nach oben gehen.Noch bleiben viele Fragezeichen, Anleger warten deshalb vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link