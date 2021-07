Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,014 EUR -0,53% (06.07.2021, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,03 EUR -0,81% (06.07.2021, 10:19)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (06.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld könne auch die Aktie von thyssenkrupp ihre jüngste Erholung nicht fortsetzen. Aktuell bewege sich der MDAX-Titel damit weiter im Bereich der 9,00-Euro-Marke. Auch eine sehr positive Analystenstudie könne zunächst keinen weiteren Rückenwind verleihen.Der jüngste Anstieg der Stahlpreise habe selbst seine optimistischsten Schätzungen übertroffen, so Analyst David Varga vom Bankhaus Metzler. Seiner Meinung nach handle es sich um "eine neue Ära des Stahls". Für die europäischen Stahlhersteller sollte die laufende Dekade besser verlaufen als die vergangene. Bei thyssenkrupp zeichne sich zudem in nahezu allen Geschäftsbereichen eine Erholung ab.Seit Monaten steige der Stahlpreis rasant. Für thyssenkrupp sei das wichtig. Der zeitliche Druck, eine Lösung für das Geschäft zu finden, nehme damit ab. In den Zahlen zum zweiten Quartal sollte sich die Entwicklung widerspiegeln. Spannend bleibe, ob - im Gegensatz zum ersten Quartal - nun auch der Mittelabfluss gestoppt werden könne."Der Aktionär" favorisiert in der Stahlbranche weiter den Stahlhändler Klöckner & Co., so Maximilian Völkl. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link