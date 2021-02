Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,445 EUR +4,03% (10.02.2021, 08:53)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,94 EUR -2,74% (09.02.2021)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der kriselnde Industriekonzern thyssenkrupp habe nach einem überraschend guten Jahresauftakt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 erhöht. "Wir spüren Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und unsere Maßnahmen tragen erste Früchte", so Vorstandschefin Martina Merz. "Noch sind wir aber nicht über den Berg."Dennoch gehe thyssenkrupp von sich weiter erholenden Märkten und einer steigenden Nachfrage in den Werkstoffgeschäften sowie bei Komponenten für Pkw und Nutzfahrzeuge aus. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) solle im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr nahezu ausgeglichen ausfallen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Nach einem Verlust auf Pro-forma-Basis von 1,8 Milliarden Euro im Vorjahr habe thyssenkrupp bislang einen Verlust im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich avisiert.Wegen der laufenden Restrukturierungen rechne der Konzern unter dem Strich weiter mit einem hohen Verlust. Dieser solle mit einem hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag jedoch niedriger ausfallen als der zuvor prognostizierte Wert von mehr als einer Milliarde. Die Restrukturierungskosten dürften sich im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. Im Vorjahr sei wegen hoher Abschreibungen und Umbaukosten ein Nettoverlust von 5,5 Milliarden Euro aufgelaufen. Der Umsatz solle 2020/21 im hohen einstelligen Bereich zulegen, jedoch noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie bleiben, habe thyssenkrupp erläuterte. Bislang sei ein Plus im niedrigeren bis mittleren Prozentbereich angepeilt worden.Im ersten Quartal habe thyssenkrupp operativ schwarze Zahlen schreiben und das bereinigte EBIT des fortgeführten Geschäfts auf 78 Millionen Euro steigern können, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 185 Millionen Euro angefallen sei. Damit sei das Ergebnis deutlich besser ausgefallen als erwartet, Analysten hätten im Schnitt mit einem Verlust von knapp 28 Millionen Euro gerechnet. Dabei habe thyssenkrupp von deutlich besser als erwarteten Ergebnissen bei Industriekomponenten, der Automobiltechnologie und dem zuletzt schwachen Stahlgeschäft profitiert. Den Nettoverlust im fortgeführten Geschäft - ohne die im vergangenen Jahr verkaufte Aufzugsparte - habe sich von 449 Millionen auf 141 Millionen Euro verbessert.Eine angehobene Prognose und vor allem eine sehr positive Überraschung beim freien Cashflow: Erstmals seit Langem könne thyssenkrupp mit den Quartalszahlen überzeugen. Die Aktie reagiere entsprechend positiv, die jüngste Erholung dürfte so weiter Fahrt aufnehmen.Spekulative Anleger setzen weiter auf ein Comeback, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2021)Mit Material von dpa-AFX