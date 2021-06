Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (27.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Nach schwachen Tagen habe sich die thyssenkrupp-Aktie vor dem Wochenende zurückgemeldet. Sie notiere zumindest wieder im Bereich der 9-Euro-Marke. Positive Aussagen von Stahlchef Bernhard Osburg hätten wieder für Euphorie bei den Anlegern gesorgt."Wir haben einen Stahlengpass in Europa", habe Osburg am Donnerstagabend bei einer Online-Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf gesagt. Die europäische Stahlindustrie habe zwar ihre Kapazitäten voll hochgefahren. Das reiche allerdings nicht, um die Nachfrage zu decken. Auch thyssenkrupp sei sehr gut ausgelastet. Kurzarbeit sei kein Thema mehr.Viele stahlverarbeitende Branchen würden seit Monaten über einen Mangel an Vorprodukten klagen. Den Stahlüberschuss, der die Lage auf dem Weltmarkt viele Jahre bestimmt habe, gebe es nicht mehr, habe Osburg gesagt. China, wo die Corona-Krise schon im vergangenen Jahr überwunden worden sei, habe einen "extrem hohen Stahlhunger". Deshalb habe die chinesische Regierung die in der Vergangenheit gewährten Steuererleichterungen für Stahlexporte gestrichen. Stahl aus China fehle daher auf dem Weltmarkt. Was noch vorhanden sei, "sucht sich vor allem den Weg in die USA". Denn dort sei das Preisniveau deutlich höher als in Europa.In Europa sei rund ein Fünftel der Importe derzeit weg, es gebe deshalb rund 4 Mio. Tonnen weniger Stahl auf dem Markt. Diese Lücke sei keine Folge der Schutzmaßnahmen für die europäische Stahlindustrie. "Ihnen verkauft einfach keiner etwas", habe Osburg gesagt. Das Preisniveau sei kräftig gestiegen, aber auch die Rohstoffe seien für die Hüttenwerke deutlich teurer geworden. So müssten für Erze derzeit Rekordpreise gezahlt werden.Mit den Worten von Osburg habe sich die Stimmung wieder aufgehellt. Ob dies bereits für eine nachhaltige Trendwende ausreiche, sei zwar noch fraglich. Anleger sollten die kurzfristige Short-Spekulation nun jedoch beenden. Danach gelte es kurzfristig, auf neue Signale zu warten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)