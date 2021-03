Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (22.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau bei thyssenkrupp laufe weiter auf Hochtouren. Zum neuen Hoffnungsträger solle das Geschäft rund um den potenziellen Megamarkt Wasserstoff aufgebaut werden. Dazu werde dieser künftig aus dem Chemieanlagenbau herausgelöst. Der italienische Partner ziehe beim Ausbau der Kapazitäten voll mit.Uhde Chlorine Engineers gehöre bislang zum Chemieanlagenbau. Andere Bereiche der Sparte wie etwa der Düngemittel-Anlagenbau würden allerdings deutlich niedrigere Wachstumsraten aufweisen. Oliver Tietze, Finanzchef der Sparte "Multi Tracks" und zuständig für die Wasserstoff-Strategie des Anlagenbaus, habe deshalb im "Handelsblatt" gesagt, dass diese herausgelöst und verselbständigt werden solle. So könne man "besser auf die speziellen Anforderungen dieses Geschäfts" eingehen.Denn die Pläne seien ambitioniert. "Derzeitige Schätzungen gehen davon aus, dass das weltweite Marktvolumen für Wasserstoff-Elektrolyse in den kommenden zehn Jahren auf bis zu 40 Milliarden Euro wachsen wird", so Tietze. Uhde Chlorine Engineers sei bereits heute Marktführer bei Chloralkali-Elektrolyse-Anlagen und wolle diese Position auch bei der Wasser-Elektrolyse erreichen.Wasserstoff sei ein Trendthema. Könne sich thyssenkrupp hier richtig positionieren, winke ein Milliardengeschäft. Das gebe dem angeschlagenen Industriekonzern wieder eine Zukunft.Auch wenn viele Baustellen bleiben, können spekulative Anleger deshalb weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link