Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,96 EUR +12,98% (18.05.2020, 22:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.





Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Beim Essener Konzern gebe es Neuigkeiten. thyssenkrupp wolle angeblich einen neuen Anlauf bei der Konsolidierung der Stahlbranche wagen. Seit die Fusion mit Tata Steel gescheitert sei, sei die zyklische Sparte eines der Sorgenkinder des deutschen Traditionskonzerns.Künftig solle der Stahl wieder eine wichtige Rolle spielen - so seien zumindest die bisherigen Pläne gewesen. Das "Handelsblatt" habe nun aber erneut Gerüchte aufgebracht, dass eine Fusion den Weg aus der Krise ebnen solle. Das wäre allerdings nicht so einfach: Internationale Wettbewerber wie Baosteel aus China oder SSAB aus Schweden würden gerne die Mehrheit übernehmen, was den Gewerkschaften wohl schwer zu vermitteln wäre. Deutsche Konkurrenten wie Salzgitter dagegen hätten bislang kein Interesse an einem Zusammenschluss signalisiert.thyssenkrupp müsse sich auch entscheiden, wo der Konzern überhaupt hinwolle. Gehe man beim Stahl ebenfalls in die Minderheit, bleibe nach dem Verkauf der Aufzugssparte und den angedachten Lösungen für Anlagenbau und Komponentengeschäft nicht mehr viel vom einstigen Konglomerat übrig. Anleger sollten durch den Kurssprung vom Montag nicht in Kaufpanik geraten und weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,95EUR +12,47% (18.05.2020, 17:35)