Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.08.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Aktuell ist der Stahlkonzern aus dem Ruhrgebiet, thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), dabei, sich radikal neu auszurichten, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach der an der Entscheidung der Regulierer gescheiterten Fusion mit Tata Steel würden für den Vorstandschef Guido Kerkhoff neue Ziele in den Fokus rücken. Das Stahlgeschäft solle wieder in den Fokus des (noch) Konglomerats rücken.Zur Stärkung des Konzerns fänden wohl bereits Fusionsgespräche mit Klöckner & Co statt, wie das "Handelsblatt" vergangene Woche mit Berufung auf Insider berichtet habe. Diese Information sei an der Börse positiv aufgenommen worden und habe den Aktien beider Unternehmen zu Kursgewinnen verholfen. Analysten hätten sich ebenfalls positiv geäußert, so zum Beispiel Sven Diermeier von Independent Research: "Beide Unternehmen müssen Kosten senken. Hier schafft ein Verbund unseres Erachtens Vorteile".Die Duisburger Klöckner & Co sei einer der größten Stahl- und Metallhändler in Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft sei der Verkauf von Stahl und Nichteisenmetallen. Mit seinem Distributionsnetz sei der Konzern an 160 Standorten in 13 Ländern vertreten und bediene über 100.000 Kunden. Der Konzern fungiere als Bindeglied zwischen Stahlerzeugern und Verbrauchern. Neben Lagerhaltung, Anarbeitung und Logistik würden auch Vorprodukte für verschiedene Industrien erzeugt.Nach dem der Konzern lange eine expansive Akquisitionsstrategie verfolgt habe, habe man sich in den letzten Jahren ein umfassendes Restrukturierungsprogramm aufgelegt, in dessen Rahmen Standorte geschlossen und Stellen abgebaut worden seien. Dieses Jahr werde man sich noch von einer Außenstelle in Großbritannien trennen, was zu erwarteten Sondereinnahmen von 30 Mio. EUR führen solle. Nun sehe man sich gestärkt für Herausforderungen wie Nachfragerückgänge oder auch Strafzölle.Ausstehend für eine etwaige Fusion sei noch die Zustimmung mehrerer Großaktionäre, wie zum Beispiel der Krupp-Stiftung oder dem schwedischen Fonds Cevian bei thyssenkrupp sowie die des Unternehmers Friedhelm Loh, welcher zwischen 25% und 30% der Anteile an Klöckner halte. Weiterhin könnten die Wettbewerbshüter Kerkhoff einen Strich durch die Rechnung machen. Zwischenzeitlich seien auch Gerüchte über (Fusions-)Gespräche mit Salzgitter aufgekommen, diese seien allerdings inzwischen dementiert worden.Die aktuell niedrigen Bewertungen im Stahlsektor könnten eine Einstiegsgelegenheit bieten, wenn man nicht mit weiter steigenden Zöllen, bzw. mit einer angemesseneren Bewertung des Stahlsektors rechne. Ein mittelfristiges Kursrisiko würden steigende Preise für CO2-Zertifikate darstellen. Kohlenstoffdioxid falle bei der Stahlproduktion als Beiprodukt an, zwar würden die Konzerne bereits an alternativen Herstellungsmethoden arbeiten, diese würden jedoch meist keinen direkten wirtschaftlichen Mehrwert gegenüber den Herstellern in den USA oder Asien bieten. Weiterhin überprüfe die Börse die Zusammensetzung des DAX und die thyssenkrupp AG könnte hier durch MTU Aero Engine oder die Deutsche Wohnen ersetzt werden.Die Klöckner & Co SE werde aktuell bei EUR 5,315 (26.08.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 10,09 gelegen (04.10.2018), das Jahrestief bei EUR 4,192 (22.07.2019). Bei Bloomberg würden acht Analysten die Aktie auf "buy", sechs Analysten auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 5,81 gesetzt.Die thyssenkrupp AG werde aktuell bei EUR 10,455 (26.08.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 23,50 gelegen (27.09.2018), das Jahrestief bei EUR 9,252 (15.08.2019). Bei Bloomberg würden neun Analysten die Aktie auf "buy", sieben Analysten auf "hold" und drei Analysten auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf EUR 13,32 gesetzt. (Analyse vom 27.08.2019)