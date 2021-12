Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,58 EUR +2,35% (07.12.2021, 12:21)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,592 EUR +4,26% (07.12.2021, 12:08)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (07.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Auf dem Kapitalmarkttag in der vergangenen Woche habe der Essener Konzern die Richtung für die Zukunft vorgegeben. Ein Börsengang des Wasserstoff-Geschäfts solle dabei ein wichtiger Baustein sein, um verborgene Werte zu heben. Details dazu sollten aber erst auf einer separaten Investorenveranstaltung folgen.Uhde Chlorine Engineers sei spezialisiert auf den Bau großer Elektrolyse-Anlagen, mit denen sich etwa grüner Wasserstoff gewinnen lasse. Das Joint Venture mit der italienischen De Nora könnte bei einem Börsengang mit bis zu 5 Mrd. Euro bewertet werten, heiße es aus Finanzkreisen.Am 13. Januar wolle thyssenkrupp genauer über das Geschäft informieren. Dann sollten auch Details folgen, wann es wirklich zu einem IPO kommen solle und welche Größe dieses haben werde. Die hohe Bewertung von Pure Playern aus dem Wasserstoff-Bereich wie Nel oder ITM Power mache jedenfalls Hoffnung - und thyssenkrupp könnte Geld für den teuren Umbau genauso brauchen wie neue Impulse für den angeschlagenen Aktienkurs. Zur Erinnerung: Der gesamte Industriekonzern sei an der Börse derzeit nur noch rund 6 Mrd. Euro wert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: