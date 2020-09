Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,414 EUR -0,27% (29.09.2020, 14:13)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,415 EUR -1,23% (29.09.2020, 14:25)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (29.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Praktisch in allen verbleibenden Geschäftsbereichen strebe thyssenkrupp eine Neuausrichtung an. Bislang hätten Anleger aber vergeblich auf weitere konkrete Schritte gewartet. Beim automobilen Anlagenbau mache der Konzern nun jedoch ernst. Der Bereich werde in zwei Teile aufgespalten, von denen einer abgestoßen werden solle.Neben der Aufspaltung baue thyssenkrupp auch 800 Stellen ab. Das habe der Essener Industriekonzern am Dienstag mitgeteilt. Auslöser für die Stellenstreichungen, von denen 500 auf Deutschland entfallen würden, sei ein drastischer Auftragseinbruch durch die Corona-Krise. Zudem würden durch die Unternehmensteilung Stellen in der Verwaltung wegfallen. Derzeit seien bei thyssenkrupp 3.200 Menschen im automobilen Anlagenbau beschäftigt. Im jetzt endenden Geschäftsjahr seien bereits 500 Stellen gestrichen worden.thyssenkrupp erwarte, dass die Produktionszahlen der Autoindustrie frühestens in zwei bis drei Jahren wieder das Vorkrisenniveau erreichen würden. "Deshalb müssen wir die Teilung und Neuaufstellung des Unternehmens nutzen, um die Strukturen und Verwaltungskosten in beiden Geschäften dem Marktniveau anzupassen", habe der Vorstandschef von thyssenkrupp System Engineering, Ingo Steinkrüger, die Stellenstreichungen begründet. Dabei werde man "das Standortkonzept anpassen und Kompetenzen bündeln". thyssenkrupp habe in diesem Bereich neun Standorte in Deutschland.Vom neuen Geschäftsjahr an, das am 1. Oktober beginne, werde es eine Geschäftseinheit für Karosseriemontage und eine Einheit für Antriebs- und Batteriemontage geben. Der Karosseriebereich solle bei thyssenkrupp bleiben. Für den Bau von Montageanlagen für Batterien und Antriebe würden die Essener durch einen Verkauf oder Partnerschaften "eine Lösung außerhalb des Konzerns" suchen.Anleger sollten deshalb weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link