Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,945 EUR +0,78% (13.09.2019, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,99 EUR +2,12% (13.09.2019, 10:01)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die nachlassenden Konjunktursorgen und die Hoffnung auf erste Erfolge beim Umbau hätten die Aktie von thyssenkrupp in den vergangenen Tagen deutlich nach oben katapultiert. Durch die veränderten Strukturen wolle der Industriekonzern verborgene Werte der einzelnen Sparten heben. Mit der Neuausrichtung gebe es aber auch neues Konfliktpotenzial.So erwarte die Arbeitnehmerseite durch die Veränderungen im Stahlgeschäft Auseinandersetzungen mit der Konzernführung. Auf einer Betriebsversammlung in Duisburg habe Stahl-Betriebsratschef Tekin Nasikkol gefordert, dass die künftige Strategie mit einem neuen Zukunftstarifvertrag verknüpft werden müsse. "Reine Restrukturierungspläne und harte Sparprogramme zu Lasten der Beschäftigten lehnen wir ab", heiße es in einer Mitteilung des Betriebsrats.Nasikkol habe die Beschäftigten auf einen "heißen Herbst" eingestellt. Mit den Verhandlungen wolle er die Arbeitnehmer schützen und wie bei der Tata-Fusion geplant umfangreiche Job- und Standortgarantien erreichen. thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff plane alleine im Stahlbereich 2.000 Stellen zu streichen - insgesamt sollten es weltweit sogar 6.000 sein.Mutige Anleger setzen darauf, dass dieser Abschlag aufgeholt wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: