Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,022 EUR +2,26% (13.11.2020, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

5,034 EUR +3,07% (13.11.2020, 11:01)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Zukunft der Stahlsparte von thyssenkrupp sei nach wie vor offen. Der Essener Konzern müsse sich aber bereits für die Zeit danach rüsten. Die verbleibenden Geschäftsbereiche würden weitgehend nicht dazu taugen, Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Eine wichtige Rolle könnte der Megatrend Wasserstoff spielen.Laut Reuters prüfe Konzernchefin Martina Merz bereits, wie das milliardenschwere Zukunftsgeschäft eine größere Bedeutung bei thyssenkrupp bekommen könne. Die Anlagenbau-Tochter thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers spiele dabei eine Schlüsselrolle. Uhde gehöre zu 66% thyssenkrupp, den Rest halte De Nora aus Italien. Bereits heute sei die Tochter in der Lage, Elektrolyse-Anlagen für die Produktion von grünem Wasserstoff zu bauen - laufe das Geschäft richtig an, könnte ein bedeutender Gewinnbringer entstehen.Zuletzt habe thyssenkrupp Uhde, das u.a. mit Ineos aus Großbritannien und Asahi Kasei aus Japan konkurriere, allerdings in die Sparte Multi Tracks verschoben. Dort würden die zur Disposition gestellten Geschäfte gebündelt. Mehr als 1 Mrd. Euro könnte Uhde bereits wert sein. Angesichts der milliardenschweren Investitionspläne in die Wasserstoff-Technik könnte der strategische Wert künftig allerdings deutlich höher sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: