Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (05.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Angst vor den finanziellen Folgen der Corona-Krise habe zu Wochenbeginn für einen massiven Abverkauf bei der Aktie von thyssenkrupp gesorgt. In einem Brief an die Belegschaft habe das Management die schwierige Lage noch einmal unmissverständlich klargemacht. Der überlebenswichtige Verkauf der Aufzugssparte wackle zwar nicht, doch auch hier würden sich neue Herausforderungen ergeben.Die Finanzinvestoren Advent und Cinven, die thyssenkrupp Elevator für 17,2 Milliarden Euro übernehmen würden, würden laut "Handelsblatt" nach weiteren Investoren suchen, die sich mit Eigenkapital beteiligen würden. Bislang hätten bereits die RAG-Stiftung sowie die Staatsfonds von Abu Dhabi und Singapur Geld zugesagt. Nun würden die Finanzinvestoren ihr Risiko noch weiter minimieren wollen.Entscheidend für thyssenkrupp bleibe aber, dass das Geld fließe. Und daran gebe es trotz Corona-Pandemie derzeit keine Zweifel. Doch bereits am Montag sei bekannt geworden, dass thyssenkrupp selbst davor warne, dass der finanzielle Spielraum aus der Transaktion geringer sein werde als erhofft. In einem Brief an die Mitarbeiter, der dem "Aktionär" vorliege, erkläre das Management den Ernst der Lage.Noch im Mai sollten Lösungen vorgestellt werden. Zur Veröffentlichung der Zahlen am kommenden Dienstag, den 12. Mai, dürfte es zwar noch nichts Neues geben - hier sollten aber die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise erstmals zumindest teilweise quantifizierbar werden. Zur Mai-Sitzung des Aufsichtsrats eine Woche später solle die Strategieentwicklung aber "weitgehend abgeschlossen" sein. Diese dürfte daraufhin auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden.Aktuell bleibt die thyssenkrupp-Aktie ein heißes Eisen. Vor den Zahlen sollten Anleger mit einem Neueinstieg abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link