Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Eine Lösung der Führungskrise sei bei dem Konzern weiterhin nicht in Sicht. Doch zumindest unternehme man jetzt erste Schritte, um den Umbau voranzutreiben. Insbesondere die kriselnde Sparte Industrial Solutions stehe dabei im Fokus. Das Marinegeschäft werde abgespalten.Künftig werde der Marinebereich direkt durch die Zentrale von thyssenkrupp gesteuert. Industrial Solutions solle sich hingegen ganz auf die Restrukturierung im Anlagenbau konzentrieren. Wie schon berichtet, solle sich darum ein neues Management kümmern. Nach der Demission von CEO Peter Feldhaus und Finanzchef Stefan Gesing werde der bisherige COO Marcel Fasswald zum 1. Oktober die Leitung der Sparte übernehmen.Mit der Neustrukturierung erfolge der nächste Schritt beim Umbau des Konglomerats. Da Interimschef Guido Kerkhoff zugleich darum kämpfe, sich langfristig für den Chefposten ins Gespräch zu bringen, seien weitere Schritte nicht ausgeschlossen. Schon in der Vergangenheit sei auch über eine komplette Trennung des Maringeschäfts spekuliert worden. So gelte z.B. die französische Staatswerft Naval als möglicher Interessent.Anleger bleiben entsprechend an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: